Новым гендиректором «Русинформэкспорта» назначен Егор Иванов

Новым генеральным директором компании «Русинформэкспорт» назначен Егор Иванов, который ранее занимал должность генерального директора компании «Скартел» (бренд Yota). Соответствующее решение принято советом директоров Национального центра информатизации (НЦИ), в состав которого недавно вошёл «Русинформэкспорт», и одобрено генеральным директором «Ростеха». «Русинформэкспорт» продолжит продвижение российского ПО и ИТ-решений на мировые рынки, привлекая дополнительное финансирование в высокотехнологичный сегмент российской экономики, сообщили CNews в «Ростехе».

С 2014 по 2016 гг. Егор Иванов занимал должность мэра ИТ-города Иннополис, за это время новыми жителями города стали 2500 человек, количество компаний-резидентов увеличилось до 50 и продолжает расти, более 700 студентов проходят обучение на территории города. Его деятельность была также связана с фондом Marsfield Capital, где Егор Иванов занимал должность инвестиционного директора, фокусируя свою деятельность на ИТ, хай-тек и автомобилестроении.

«В структуре НЦИ команда “Русинформэкспорта” будет обеспечивать выход на новые рынки для отечественных программных продуктов. При этом речь идёт не столько о продвижении единичных технологий, сколько о создании целых систем и многокомпонентных инфраструктурных решений. Именно для этих целей компания “Русинформэкспорт” была создана в мае 2016 года», — отметил директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех», председатель совета директоров НЦИ Василий Бровко.

В июне 2016 г. было подписано соглашение о намерениях между «Русинформэкспортом» и «Барс Груп», входящей в структуру НЦИ, о продвижении продуктов разработчика на внешний рынок. В декабре 2016 г. компания подписала соглашение с сирийским агентством по коммуникациям о поставках элементов системы «электронного правительства», а в феврале 2017 г. — с акиматом Актюбинской области (Казахстан) о разработке целевой модели «Умного города».

«Сейчас мы наблюдаем укрепление позиций России на мировом рынке ПО, ИТ-оборудования и ИТ-услуг. Консолидация сил в данном направлении позволит корпорации выйти на более высокий уровень в развивающейся сфере информационных технологий. Новая команда “Русинформэкспорта” продолжит реализацию бизнес-стратегии в области продвижения российских ИТ-продуктов на мировом рынке и увеличения доли несырьевой продукции в российском экспорте», — заявил новый генеральный директор компании-интегратора «Русинформэкспорт» Егор Иванов.

С генеральным директором «Русинформэкспорта» Павлом Басиным 19 декабря 2016 г. был досрочно прекращен контракт в связи с невыполнением бизнес-плана и неудовлетворительными результатами работы.