Mail.Ru Group представила предварительные результаты за 2016 финансовый год

Mail.Ru Group Limited сообщила предварительные неаудированные финансовые и операционные результаты за 2016 год. Как рассказали CNews в компании, совокупная сегментная выручка Mail.Ru Group в 2016 году выросла на 14,8% по сравнению с предыдущим годом и составила 42.751 млн руб. В четвертом квартале 2016 года совокупная сегментная выручка компании выросла на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 13241 млн руб.

С учетом единовременного неденежного налогового расхода в размере 768 млн руб., совокупный сегментный показатель EBITDA в 2016 году снизился на 1,0% по сравнению с предыдущим годом и составил 17 914 млн руб. Без учета этого расхода показатель EBITDA вырос на 3,3% и составил 18682 млн руб.

С учетом единовременного неденежного налогового расхода в размере 1 022 млн руб., совокупная чистая прибыль компании в 2016 году выросла на 18,0% по сравнению с предыдущим годом и составила 11 616 млн руб. Без учета этого расхода чистая прибыль компании в 2016 году выросла на 28,4% и составила 12638 млн руб.

Без учета Delivery Club, единовременного неденежного налогового расхода, а также эффекта от освобождения выручки наших онлайн-игр на российском рынке от российского НДС в четвертом квартале 2016 года, совокупная сегментная выручка компании в 2016 году выросла на 13,6% по сравнению с предыдущим годом и составила 41787 млн руб. В четвертом квартале 2016 года совокупная сегментная выручка компании выросла на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 12713 млн руб..

Совокупный сегментный показатель EBITDA в 2016 году вырос на 3,7% по сравнению с предыдущим годом и составил 18811 млн руб. Совокупная чистая прибыль компании в 2016 году выросла на 29,3% по сравнению с предыдущим годом и составила 12820 млн руб.

Чистый остаток денежных средств по состоянию на 31 декабря 2016 года составлял 5391 млн руб.

Mail.Ru Group является ведущей интернет-компанией в России с месячной активной аудиторией в 77,7 млн пользователей (comScore MMX Multi-Platform, Россия, возраст от 6 лет, декабрь 2016 года); месячная активная аудитория ВКонтакте достигла 95 млн пользователей (внутренние данные, декабрь 2016 г.).

Mail.Ru Group приобрела 100% Delivery Club – онлайн-сервиса заказа готовой еды №1 в России; с момента приобретения число заказов выросло более чем на 60%. Запущен сервис райдшеринга BeepCar (доступен на iOS, Android и в веб-версии). Обновлен мобильный сервис бесплатных объявлений Юла: добавлены новый алгоритм отображения ленты объявлений, рекомендации похожих продуктов, пользовательские рейтинги и подписки на продавцов. Активная аудитория Юлы достигла 2 млн пользователей в день и 9,6 млн в месяц.

Перезапуск проекта «Mail.Ru для бизнеса» в качестве единой платформы доступа ко всем B2B-сервисам компании. Запущено «Облако для бизнеса», B2B-сервис, предлагающий решения для «холодного» и «горячего» хранения данных, а также хранилища для совместной работы.

Почтовый сервис Mail.Ru представил функцию отложенной отправки писем. В приложениях Облака Mail.Ru для iOS и Android появилась фото- и видеогалерея, а также платные тарифы, оптимизированные для хранения медиафайлов.

Стартовало мобильное приложение VK Live для видеостриминга в режиме реального времени, а также стриминга прямо в ленту новостей во ВКонтакте с возможностью комментировать и отправлять подарки и стикеры. Во ВКонтакте (на iOS и Android) появилась функция создания «Историй», позволяющая пользователям моментально делиться фото и видео, которые доступны в течение 24 часов. Просмотр «Историй» также доступен в веб-версии сайта. ВКонтакте предложил расширенный API для групп и публичных страниц, позволяющий создавать встроенные приложения для опросов, чатов, пожертвований, продажи билетов, бронирования и т.д.

В ленте новостей в Одноклассниках начали отображаться публикации, которые прокомментировали друзья пользователя, а также аватары друзей рядом с их «Классами». В приложении OK Live появились дополнительные опции для стриминга (анимированные фильтры, маски, рисунки стримеров), лента лучших стримеров и статистика стримов.

Mail.Ru Group приобрела лицензию на оперирование Warface в Северной Америке и Европе. В России запущена MMORPG Revelation Online. Состоялся запуск на ограниченном числе территорий («soft launch») мобильной MOBA-игры Планета Героев на iOS. В War Robots добавлен новый контент и обновлен интерфейс командной игры.

В MAPS.ME появилась информация о загруженности дорог в реальном времени и сжатие этих данных, а также новый алгоритм построения маршрутов.

Модель оптимизации CPI стала доступна всем клиентам myTarget. Представлен кроссплатформенный формат видеорекламы в ленте новостей в социальных сетях. Месячный охват мобильной партнерской рекламной сети myTarget достиг 82 млн активных пользователей из более чем 2 600 сторонних приложений — в дополнение к собственным площадкам Mail.Ru Group.

Комментируя результаты деятельности компании, Дмитрий Гришин, сооснователь и председатель совета директоров компании, и Борис Добродеев, генеральный директор (Россия) Mail.Ru Group, сказали: «Мы рады представить предварительные результаты за 2016 год: с учетом эффекта присоединения Pixonic и Delivery Club, рассчитанного на сопоставимой основе, компания добилась роста выручки на 14,8% по сравнению с предыдущим годом — до 42 751 млн руб. В четвертом квартале выручка компании с учетом Pixonic и Delivery Club (на сопоставимой основе) выросла на 19,2%, составив 13 241 млн. Выручка четвертого квартала 2016 года включает в себя 342 млн руб., полученные благодаря освобождению наших онлайн-игр на российском рынке от российского НДС, которое продолжит действовать и в будущем».

Вне зависимости от получения указанной льготы, в 2016 году компания понесла единовременный неденежный налоговый расход в размере 768 млн руб. выше линии EBITDA и 254 млн руб. ниже линии EBITDA. В 2016 году суммарный показатель EBITDADelivery Club и Pixonic был близок к нулю. В результате общий уровень рентабельности по совокупному сегментному показателю EBITDA составил 41,9%, а сам показатель EBITDA - 17914 млн руб. Без учета единовременного неденежного налогового расхода рентабельность по совокупному сегментному показателю EBITDA составила 43,7%, а сам показатель EBITDA — 18682 млн руб. Без учета Delivery Club и Pixonic, единовременного неденежного налогового расхода, а также освобождения от уплаты НДС рентабельность по совокупному сегментному показателю EBITDA была бы равна 46,9%, а сам показатель EBITDA составил бы 18629 млн руб.

В течение 2016 года выручка от рекламы стабильно росла: по сравнению с предыдущим годом она увеличилась на 26,1%, составив 18442 млн руб., а за четвертый квартал 2016 года — на 26,3% (5936 млн руб). В последнем квартале тренды, наблюдавшиеся в первые девять месяцев 2016 года, не изменились. Мы по-прежнему сфокусированы на росте мобильной рекламы и развитии новых рекламных технологий. Вовлеченность пользователей продолжает расти на всех платформах, что в условиях перераспределения рекламных бюджетов в пользу онлайн-рекламы, в особенности мобильной, позволяет нам продолжать использовать это преимущество.

В четвертом квартале динамика доходов от поиска несколько улучшилась по сравнению с третьим кварталом, но в целом этот сегмент остается под воздействием негативных факторов. Однако это с избытком компенсируется продолжением стабильного роста таргетированной рекламы в социальных сетях, особенно на мобильных устройствах.

В компании ожидают, что в целом тенденции, которые наблюдались в 2016 году, продолжатся и в 2017: это относится и к перераспределению рекламных бюджетов в пользу интернет-рекламы, и к росту мобильного сегмента и нативной рекламы. Мы продолжим внедрять новые рекламные продукты — в особенности мобильные и видеоформаты; мы полагаем, что с учетом этого позиции остаются сильными, и в 2017 г. будет стабильный рост выручки от рекламы.

В течение всего 2016 года ВКонтакте демонстрировала высокие результаты: вовлеченность и размер аудитории продолжали расти. В 2016 году выручка выросла на 43,4%, составив 8 936 млн руб.; в четвертом квартале – 49,9% и составила 2999 млн руб. Редизайн десктопной версии и внедрение новых возможностей на мобильных (в особенности умной ленты новостей) были позитивно приняты пользователями и привели к росту вовлеченности. В декабре мы зафиксировали новый рекорд: размер месячной активной аудитории ВКонтакте вырос до 95 млн человек, а число активных пользователей встроенного мессенджера ВКонтакте на мобильных и десктопе достигло 82 млн в месяц. Также продолжился стабильный рост использования ВКонтакте на мобильных устройствах: в декабре размер месячной активной аудитории достиг нового рекордного значения — 78 млн.

В 2017 году в компании по-прежнему сфокусированы на нативной рекламе — в особенности на мобильной и видеорекламе в ленте новостей. Ожидается, что объем рекламы и цены продолжат повышаться. Приобретая оставшуюся долю ВКонтакте — 48,01% — в сентябре 2014 года, в компании заявляли, что за три года выручка увеличится как минимум вдвое. Цель достигнута за два года. По-прежнему видны перспективы для ВКонтакте, связанные как с ростом аудитории, так и с расширением функциональности, ожидаеся, что в течение следующих трех-четырех лет получится снова удвоить выручку ВКонтакте.

В 2016 году выручка от MMO-игр на сопоставимой основе выросла на 21,2% по сравнению с предыдущим годом и достигла 11390 млн руб.; в четвертом квартале – на 36,5% и составила 3861 млн руб. Крупнейшей игрой остается Warface, за ней следует War Robots. График важных релизов на 2017 год очень плотный: на первое полугодие запланирован выход ключевых франшиз Revelation Online на международном рынке и версии Skyforge для консолей. Кроме того, запланированы релизы мобильных игр. Учитывая это, ожидается значительный рост игр в 2017 году.

Выручка от IVAS в 2016 году снизилась на 5,2% из-за продолжающейся миграции аудитории на мобильные устройства, где уровень монетизации продолжает отставать. В 2017 году планируется выпуск ряда новых мобильных продуктов, а также фокусировка на мобильном UX, что должно привести к увеличению доли платящих пользователей. Как следствие, ожидается, что в 2017 году выручка от IVAS останется приблизительно на уровне 2016 года. В 2017 году основным способом монетизации мобильного сегмента останется реклама.

В октябре 2016 года было объявлено приобретение Pixonic, а в ноябре 2016 – о покупке Delivery Club. Обе компании были полностью интегрированы в Mail.Ru Group. Результаты за третий квартал 2016 года и за год с учетом и без учета приобретений. Аудитория Pixonic (ключевая игра этой студии – WarRobots) продолжает стабильно расти: она выросла более чем в два раза с момента приобретения. Ожидается, что в 2017 году активный рост продолжится. С момента приобретения Delivery Club в ноябре 2016 г. число заказов выросло более чем на 60%. Уже сейчас заметно, что использование ресурсов в области мобильного маркетинга ускоряет рост аудитории. По сравнению с другими рынками, использование сервисов заказа и доставки еды в России остается на низком уровне. DeliveryClub в 2017 году ждет дальнейший значительный рост.

В четвертом квартале 2016 года и в начале 2017 года Юла, мобильный сервис бесплатных объявлений с привязкой к геолокации, продолжил активно наращивать аудиторию: на данный момент она достигла 9,6 млн активных пользователей в месяц и 2 млн в день. В октябре, по результатам третьего квартала 2016 года, аудитория Юлы насчитывала 5 млн активных пользователей в месяц и 1 млн в день: таким образом, за это время она практически удвоилась. Приложение стабильно держится в топ-5 российских App Store и Google Play. Возможно, в 2017 году начнутся эксперименты с монетизацией, однако в основном будет дальнейшее привлечение пользователей и повышение вовлеченности, а также расширение функциональности на всех платформах – вместе с максимальным увеличением охвата сервиса. Пользователи по-прежнему позитивно принимают Юлу; в 2017 году аудитория продолжит активно расти.

В январе 2017 года в компании получили от ФНС России формальное подтверждение того, что начиная с четвертого квартала 2016 года выручка от онлайн-игр на российском рынке не будет более облагаться российским НДС. Учитывая, что цены не меняются, и что освобождение от НДС вступило в силу, выручка увеличится. В четвертом квартале 2016 года благодаря этому получено около 342 млн руб. Ожидается, что в 2017 году доля выручки благодаря освобождению от НДС составит порядка 1 млрд руб.

В декабре 2016 года «Мегафон» объявил о своем намерении приобрести принадлежавший USM пакет акций Mail.Ru Group в размере 15,2%. В январе 2017 г. сделку одобрили акционеры «Мегафона». В заявлениях Mail.Ru Group и «Мегафона» было указано, что обе компании продолжат работать как два отдельных бизнеса, и изменений в структуре корпоративного управления, культуре, операционных процессах или менеджменте Mail.Ru Group не произойдет. Любое сотрудничество между компаниями будет осуществляться на коммерческих рыночных условиях. Поскольку вместе с акциями было приобретено 63,8% голосов, «Мегафон» консолидирует Mail.Ru Group в своей отчетности. По этой причине, начиная с первого квартала 2017 года, Mail.Ru Group (которая ранее публиковала финансовую отчетность раз в полгода и данные о выручке раз в квартал) будет публиковать финансовую отчетность ежеквартально.

В 2016 году потенциал бизнеса по генерированию денежных потоков оставался неизменным, и денежный поток соответствовал прогнозам. Чистый остаток денежных средств на конец 2016 года составил 5391 млн руб. Данные приведены до финальной выплаты за приобретение Delivery Club в размере $10 млн, которая должна быть сделана в первом квартале 2017 года.

Компания завершила 2016 год с хорошими результатами; большой вклад в это внесла выручка от рекламы и игр. Положение позволит с выгодой использовать происходящие структурные изменения на рынке рекламы. В третьем квартале 2016 года, игры вернулись к стабильному росту в четвертом квартале. Благодаря War Robots и плотному графику релизов, в 2017 году игры продемонстрируют серьезный рост. Сервисы Юла и Delivery Club продолжают демонстрировать активный рост аудитории и ее вовлеченность.

В компании довольны началом 2017 года, и, учитывая текущие тенденции и возможности прогнозирования, ождидают, что в 2017 году выручка увеличится на 16-19% по сравнению с 2016 годом на сопоставимой основе и составит от 49,6 до 50,9 млрд руб. В ближайшей перспективе суммарное значение показателя EBITDA у Pixonic и Delivery Club будет близким к нулю, так как продолжится инвестирование в развитие этих бизнесов. Большая часть этих вложений, а также инвестиций в продвижение Юлы, придётся на первое полугодие. В результате ожидается, что уровень рентабельности по совокупному сегментному показателю EBITDA составит около 42% по итогам 2017 года.