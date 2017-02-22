Назначен новый генеральный директор Alcatel в России и СНГ

TCL Communication объявила о назначении Андрея Сергеева на должность генерального директора «ТиЭмСи Рус», дочерней компании TCT Mobile International Limited , которая занимается продажами и продвижением мобильных устройств Alcatel в России и странах СНГ.

Alcatel стал одним из ключевых игроков на российском рынке. По итогам 2016 г. бренд вошел в пятерку лидеров по продажам LTE-смартфонов и занял второе место (около 12% российского рынка) по продажам мобильных устройств в штучном выражении по данным GFK.

Андрей Сергеев стал преемником Александра Аршинова, который возглавлял подразделение Alcatel в России в 2010-2017 гг. и внес значительный вклад в становление и дальнейшее интенсивное развитие бизнеса.

Алан Пакери, генеральный директор TCL Communication по региону Европа, отметил: «Мы рады, что г-н Сергеев возглавил наш российский бизнес. Уверен, что он с успехом продолжит блестящую работу, которая уже была проделана для достижения текущих результатов в России и СНГ. Ведь данный регион – один из немногих в Европе, все еще обладающий потенциалом роста, и я верю, что нам удастся воспользоваться этим преимуществом».

Новый лидер российской команды Alcatel Андрей Сергеев сосредоточит основные ресурсы на укреплении лидирующих позиций и усилении конкурентных преимуществ бренда. «Среди наших основных приоритетов – продолжение серии успешных запусков новых флагманских устройств Alcatel, увеличение доли рынка и повышение средней цены продаваемых устройств. У нас большие ожидания от 2017 года. И, не скрою, мы возлагаем определенные надежды на ряд новых мобильных устройств, которые будут представлены на MWC в Барселоне уже на следующей неделе», – сказал Сергеев.

Андрей Сергеев присоединился к команде Alcatel в ноябре 2013 г. на должности коммерческого директора. Прежде он занимал руководящие позиции в сфере продаж и маркетинга в крупных международных компаниях, специализирующихся на производстве потребительской электроники, среди которых Canon, LG Electronics и Samsung Electronics. В 2014 г. Андрей Сергеев окончил бизнес-школу МИРБИС по направлению «Стратегический менеджмент», а в 2016 г. – бизнес-школу London Metropolitan University. Ранее, в 2001 г., ему была присвоена учёная степень кандидата наук за исследование в области качества бизнес-процессов.