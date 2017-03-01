Сергей Платонов назначен заместителем гендиректора по стратегии «Рэйдикс»

Компания «Рэйдикс», разработчик программно-определяемых систем хранения данных, объявила о назначении технологического эксперта Сергея Платонова на должность заместителя генерального директора по стратегии. Ранее Платонов занимал позицию руководителя отдела по развитию продукта. В новом качестве он будет отвечать за разработку инновационных бизнес-моделей и выход компании на новые рынки как самостоятельно, так и в сотрудничестве с деловыми и технологическими партнерами, сообщили CNews в «Рэйдикс».

Среди основных направлений деятельности Сергея Платонова — корпоративные информационные системы, большие данные и высокопроизводительная аналитика, суперкомпьютерные вычисления и технический компьютинг.

Платонов отвечает за формирование продуктовой стратегии Raidix, определяя конечного потребителя систем (рыночные сегменты) и каналы реализации решений (цепочка доставки ценности, маркетинговое сообщение, схемы взаимодействия), кастомизированных под конкретные задачи предприятий.

Кроме того, в сферу деятельности Сергея Платонова входит управление идеями, разработка и тестирование бизнес-моделей и стратегическое партнерство «Рэйдикс» с мировыми игроками рынка СХД.

Предыдущий опыт Платонова в компании включает в себя управление продуктом и постановку KPI, а также руководство исследовательской лабораторией «Рэйдикс», за время работы которой было подготовлено более 10 российских и американских технологических патентов в области расчетов RAID и хранения данных.

Сергей Платонов — выпускник ЛЭТИ и школы менеджмента MIT Sloan (США), эксперт в области СХД, специалист по гибким методологиям разработки ПО, сертифицированный специалист IBM и SNIA, организатор ежегодной технологической конференции «Проstor», посвященной системам хранения данных.