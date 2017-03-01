В розничной сети «Ростелекома» назначен новый генеральный директор

Генеральным директором «Ростелеком – Розничные системы» (РРС) назначен Арвидас Алутис. Он сменил на этой должности Маргариту Кучеренко, которая руководила РРС с 2014 года.

Перед новым руководителем стоит задача повысить клиентоориентированность и эффективность работы розничной сети «Ростелекома», которая включает более 1 тысячи центров продаж и обслуживания по всей стране.

«Рад, что к нашей команде присоединился Арвидас Алутис с большим опытом работы в высококонкурентных отраслях. Арвидасу предстоит вывести нашу розничную сеть в число лидеров рынка по качеству работы и степени удовлетворенности потребителей. Розничная сеть – лицо оператора связи, во многом здесь формируется впечатление наших клиентов о работе компании и качестве обслуживания. Мы благодарны Маргарите Кучеренко за вклад в создание централизованной розничной сети и желаем успехов в новых проектах», – отметил старший вице-президент по развитию и управлению бизнесом «Ростелекома» Владимир Кириенко.

Арвидас Алутис родился в 1979 году в Москве. Окончил Московский энергетический институт и Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. Получил степень MBA по специальности Strategic Management в CSU East Bay California.

Начал работать в 2000 году менеджером офиса продаж «Мобильные Телесистемы», а через два года перешел в только что созданный отдел по работе с ключевыми клиентами, который впоследствии возглавил. С перерывом проработал в МТС до 2016 года. В 2010-2014 годах – директор по клиентскому сервису МТС-Россия. С 2014 по 2016 годы – генеральный директор «Русская телефонная компания» (розничная сеть МТС), сделав компанию главным каналом привлечения абонентов мобильного оператора.

Имеет опыт работы в инвестиционно-банковской сфере («Ренессанс Капитал», Банк «Русский стандарт», «Первое коллекторское бюро»).