Люди, данные и самообслуживание – ключевые тренды рынка BI

2 марта 2016 г. в Москве прошла конференция CNews «Рынок BI 2017», в которой приняли участие системные интеграторы и заказчики бизнес-аналитики. Доклады были посвящены тенденциям развития российского рынка BI, критериям выбора систем, управлению большими данными, роли аналитиков в компании. В ходе дискуссий также обсуждались сроки окупаемости внедрения BI, какие проблемы решает бизнес с помощью инструментов BI и как будут развиваться технологии в будущем.

По мнению участников, один из ключевых вопросов BI сегодня – это качество данных, являющихся основой для анализа. Их объемы постоянно растут, информация приходит от разных источников в разных форматах. Согласно прогнозам IDC, к 2020 г. объем больших данных cоставит 44 ЗБ (рост в 10 раз по сравнению с 2013 г.), а к 2025 г. – 180 ЗБ. Поэтому задача систем бизнес-аналитики – научиться эффективно работать с неструктурированными разнородными данными. «Если в порядке ваши данные, то в порядке и аналитика», – говорит Петр Борисов, руководитель направления Big Data в DIS Group.

Повышаются требования к людям – бизнес-аналитикам в компаниях. Сегодня речь идет не столько об уровне подготовки специалистов и умении работать с данными, сколько об их «социальной зрелости», то есть понимании, какие из этих данных важны для бизнеса компании. «В аналитической системе можно «накрутить» все что угодно и сделать любые выводы, но не все они имеют отношение к реальной жизни», – утверждает Роман Краснопольский, генеральный директор «Полиматика Рус».

Особое внимание участники уделили демократизации BI-систем. В компаниях растет число внутренних потребителей бизнес-аналитики. «Рынок должен готовиться к большому всплеску BI-самообслуживания», – считает Андрей Краснопольский, генеральный директор «Консультационной группы АТК». Заказчики сегодня оценивают не только производительность и возможности систем бизнес-аналитики, но и удобство работы с ними без привлечения ИТ-специалистов. Пользователи должны иметь возможность самостоятельно формировать отчеты, делать запросы, строить нужные графики.