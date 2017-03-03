SAP открыла центр инноваций для интернета вещей, AR и VR в университете ИТМО в Санкт-Петербурге

Компания SAP открыла центр инноваций SAP Next-Gen Lab в университете ИТМО в Санкт-Петербурге. Новый центр станет одной из первых в мире специализированных лабораторий SAP для проектов интернета вещей, дополненной и виртуальной реальности, сообщили CNews в SAP. Открыт SAP Next-Gen Lab в центре конвергентных инноваций ИТМО.

По словам представителей компании, центр Next-Gen Lab направлен на развитие у студентов предпринимательских и дизайнерских навыков, проектно-ориентированного мышления, эмоционального интеллекта за счёт разработки прототипов инновационных продуктов и решений, заказчиками которых являются клиенты и партнеры SAP — крупные российские компании. Центр инноваций SAP Next-Gen Lab в ИТМО оснащен программным обеспечением и оборудованием, позволяющим создавать прототипы проектов интернета вещей, AR/VR, мобильные бизнес-приложения, отрабатывать сценарии с применением дронов и 3D-принтеров.

«Центр инноваций SAP Next-Gen Lab поможет ИТМО готовить специалистов с практическим опытом работы над реальными бизнес-проектами от партнёров и заказчиков SAP в индустриях будущего — AR, VR, ML и интернете вещей. SAP также откроет для студентов и преподавателей доступ к изучению собственных инновационных технологий с помощью лекций наших специалистов и доступу к онлайн-обучению», — прокомментировал событие Дмитрий Шепелявый, заместитель генерального директора SAP СНГ.

«SAP Next-Gen Lab вошёл в состав центра конвергентных инноваций при департаменте проектной и инновационной деятельности университета ИТМО. Наша цель — дать студентам практические навыки работы над проектами для интернета вещей и других перспективных сфер, чтобы после окончания обучения они стали востребованными специалистами на стремительно меняющемся рынке труда», — отметил Владимир Васильев, ректор университета ИТМО.

ИТМО стал одним из пятнадцати вузов-партнеров SAP, где открыт центр инноваций SAP Next-Gen Lab, наряду с университетами из США, Европы и Азии. Ранее в 2016 г. университет ИТМО присоединился к сети университетского альянса SAP, в которую входит более 3100 вузов из 106 стран мира.