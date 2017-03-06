Платформа Wirex для управления личными финансами привлекла $3 млн инвестиций

Компания Wirex Limited, международная платформа для управления личными финансами, объявила о заключении соглашения с компанией SBI Group, одним из финансовых холдингов Японии. В рамках данного соглашения британский̆ стартап, основанный̆ выходцами из России, получит $3 млн единым траншем, сообщили CNews в Wirex Limited.

Компания планирует использовать полученные инвестиции на развитие компании: выход на новые рынки, получение лицензий, оптимизацию алгоритмов безопасности, стабилизацию работоспособности платформы, а также улучшение клиентского сервиса.

Компания собирается также развивать и оптимизировать собственные продукты. В частности, планируется добавление к существующим валютам (USD, EUR, GBP) ещё и JPY, а также внедрение бесконтактных платежей и новых финансовых продуктов на основе криптографических валют и блокчейна.

Павел Матвеев, фаундер Wirex, так пояснил привлечение инвестиций от SBI Group: «Япония является ключевым рынком для биткойн-совместимых финансовых продуктов и услуг. К тому же, для Wirex Япония — одна из наиболее быстрорастущих клиентских баз. SBI Group — не просто инвестор, это наш стратегический партнёр: вместе мы сможем достичь нового уровня практического применения биткойн в личных финансах жителей Азиатско-Тихоокеанского региона».

«У SBI Group есть чёткое видение и глубокое понимание блокчейна и криптографических валют, — добавил Дмитрий Лазаричев, фаундер Wirex. — Мы избирательно подходим к поиску партнёров и инвесторов, ориентируемся, в первую очередь, на стратегическую, а не только операционную пользу от сотрудничества».