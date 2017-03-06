«Ростелеком» представил результаты работы за 4 квартал и 2016 финансовый год

«Ростелеком» объявил результаты деятельности за 4 квартал и 12 месяцев 2016 г. по данным консолидированной отчетности по стандартам МСФО. Компания выполнила годовой прогноз по основным финансовым показателям: выручке, OIBDA, CAPEX к выручке. Выручка в 2016 г. выросла на 91 млн руб. до 297,4 млрд руб., свободный денежный поток вырос на 72% до 15,6 млрд руб. по итогам 4 квартала 2016 г., что обеспечило уровень этого показателя по итогам 2016 г. в размере 13,3 млрд руб.

Доля цифрового сегмента в выручке составила 44%. Доля «Ростелекома» в новых подключениях по итогам 2016 г. на рынке платного ТВ составила около 50% и на рынке ШПД – более 50%. По итогам 4 кв. 2016 г. общее покрытие оптическими сетями доступа достигло 32,2 млн домохозяйств. Сохраняются стабильно высокие темпы прироста абонентской базы ШПД по оптическим технологиям (+17%) и IPTV (+24%); В2В/G сегмент показал рост доходов в размере 2,5% год к году.

Выручка компании снизилась на 0,8% до 80,4 млрд руб. по сравнению с 4 кварталом 2015 г.. Показатель OIBDA снизился на 5,6% до 24,4 млрд руб. по сравнению с 4 кварталом 2015 г. Рентабельность по OIBDA составила 30,3% по сравнению с 31,9% в 4 квартале 2015 г.

Чистая прибыль снизилась на 13% до 3,6 млрд руб. по сравнению с 4 кварталом 2015 г. Капитальные вложения составили 15,1 млрд руб. (18,7% от выручки), снизившись на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (19,3 млрд руб. и 23,9% от выручки за 4 квартал 2015 г.). FCF увеличился на 72% до 15,6 млрд руб. по сравнению с 4 кварталом 2015 г. Чистый долг увеличился на 2% с начала года и составил 177,5 млрд руб. или 1,8х показателя Чистый долг/OIBDA.

Выручка компании за 12 месяцев 2016 г. выросла на 91 млн руб. до 297,4 млрд руб. по сравнению с 12 месяцами 2015 г. Показатель OIBDA снизился на 4% до 96,8 млрд руб. по сравнению с 12 месяцами 2015 г. Рентабельность по OIBDA составила 32,5% по сравнению с 33,9% за 12 месяцев 2015 г. Чистая прибыль снизилась на 15% до 12,2 млрд руб. по сравнению с 12 месяцами 2015 г. Капитальные вложения составили 61,9 млрд руб. (20,8% от выручки) уменьшившись на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (62,7 млрд руб. и 21,1% от выручки за 12 месяцев 2015 г.). FCF составил 13,3 млрд руб. против 22,0 млрд руб. за 12 месяцев 2015 г.

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский отметил: «В 2016 году компания добилась успехов в трансформации бизнеса и росте цифрового сегмента, на который положительно влияют увеличение числа подписчиков ШПД и платного ТВ, роста ARPU и доходов от облачных и других цифровых сервисов. «Ростелеком» продолжает привлекать с рынка половину новых подписчиков в ключевых сегментах ШПД и платного ТВ, последовательно укрепляя свою конкурентную позицию. Благодаря этим достижениям выручка компании в условиях стагнации рынка традиционных услуг связи пусть незначительно, но увеличилась по сравнению с 2015 годом. «Ростелеком» является базовой компанией для всей отрасли страны, от работы которой зависит и качество жизни людей, и возможности для быстрого развития новой цифровой экономики. Компания в последние годы серьезно изменила структуру своего бизнеса, двигаясь в сторону цифровых сервисов, но резервы для роста этого направления еще есть».

Старший вице-президент по управлению бизнесом «Ростелекома» Владимир Кириенко сказал: «Провайдер расширил свое рыночное предложение в отчётном периоде. Помимо вывода на рынок привлекательных для клиентов тарифных опций, в рамках соглашения об MVNO были запущены услуги мобильной связи под собственным брендом с использованием сетевой инфраструктуры Теle2. Теперь мобильная связь от «Ростелекома» доступна на сети Tele2 Россия по всей стране. Это открывает для «Ростелекома» дополнительные возможности по укреплению лояльности клиентов в массовом сегменте, усилению конкурентных позиций в сегментах корпоративных и государственных пользователей, создает основу для дальнейшего продвижения услуг M2M / IIoT. Также хочу отметить наш большой успех в сегменте B2B, который стал возможен благодаря прорыву в выстраивании отношений с крупными корпоративными клиентами, малым и средним бизнесом. Свидетельством наших достижений в этом сегменте является значительный рост выручки на 2.5% год-к-году. Этот успех стал возможен благодаря активизации наших усилий в направлении предоставления клиентам кастомизированных сервисов на основе модернизированной сетевой инфраструктуры и улучшенного клиентского опыта.»

«В 2016 году усилия в повышении операционной эффективности позволили добиться снижения расходов по ряду статей, в частности, оптимизировать затраты на персонал. Менеджмент сделал первый практический шаг в направлении реализации стратегии корпоративного фонда недвижимости с целью монетизации имеющегося портфеля, закрыв сделку по созданию субфонда на основе совместного предприятия со Сбербанком. Совершенствуются бизнес-процессы и управление операциями, что повышает внутреннюю эффективность, в том числе за счет внедрения принципов бережливого производства и построения в компании передовой производственной системы. Одним из последних примеров успеха в этой области могут быть автоматизация функции статистического учета, которая позволила сэкономить 100 млн руб., а также внедрение скоринговой системы, позволяющей снизить уровень дебиторской задолженности за счет более фокусной работы с клиентскими группами на основе обработки большого массива данных и использования искусственного интеллекта. Благодаря достижениям отчетного периода компания продемонстрировала высокий темп роста свободного денежного потока по итогам 4 квартала, что позволило по итогам всего 2016 года обеспечить значительный уровень этого показателя, который является основой для выплаты дивидендов нашим акционерам согласно действующей дивидендной политики. Компания выполнила свой прогноз по основным финансовым показателям. В 2017 году мы ожидаем некоторое улучшение макроэкономической ситуации, а также продолжение нашего пути по трансформации бизнеса и перехода к модели провайдера цифровых сервисов, поэтому планируем рост выручки около 1%, увеличение OIBDA в пределах 1%, а CAPEX к выручке прогнозируем на уровне 18,5% без учета реализации проекта устранения цифрового неравенства», - сказал Кай-Уве Мельхорн, старший вице-президент - финансовый директор «Ростелекома».

Количество абонентов широкополосного доступа в интернет (ШПД) в 4 квартале 2016 г. выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 12,3 млн, абонентская база сегмента В2С выросла на 6% до 11,6 млн, при этом число абонентов подключенных по оптике выросло на 16% год-к-году до 7,1 млн (61% от абонентской базы); количество абонентов платного ТВ выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 9,3 млн домохозяйств, из них количество абонентов интерактивного ТВ выросло на 24% до 4,2 млн подписчиков. Количество абонентов местной телефонной связи уменьшилось на 7% до 20,5 млн абонентов.

В рамках улучшения линейки предоставляемых сервисов «Ростелеком» запустил тарифный план «Безлимитная Россия» – первый тариф, который включает звонки на любые стационарные телефоны в России без ограничений по количеству и продолжительности вызовов; совместно с компанией Wargaming - разработчиком популярной компьютерной онлайн-игры World of Tanks - запустил уникальный тарифный план ШПД «Игровой»; увеличил число HD-каналов до 70 в пакетах «Интерактивного ТВ», а также ввел новый пакет видеоконтента «ABC Studios Лучшие сериалы» и обновленный дополнительный ТВ-пакет «ТВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ HD»; выпустил приложение «Интерактивное ТВ» для смартфонов и запустил единый видеопортал itv.rt.ru; запустил услугу «Интерактивного ТВ для гостиниц», сервис SAP SuccessFactors на облачной платформе, а также услугу «Новая телефония» и «Управляемый Wi-Fi» для корпоративных пользователей; начал предоставление мобильных услуг под собственным брендом на основе соглашения об MVNO с Теle2; теперь мобильная связь от «Ростелекома» доступна на сети Tele2 по всей стране.

Подтверждая статус надежного партнера государства, «Ростелеком» организовал видеонаблюдение за ЕГЭ 2016 г.; организовал видеонаблюдение за выборами депутатов Государственной Думы в 15 субъектах РФ; подписал соглашение на создание единой геоинформационной системы для Ненецкого автономного округа; выиграл тендер ДИТ Москвы на внедрение продукта отечественной разработки «МойОфис Почта».

Модернизируя сетевую инфраструктуру для обеспечения высокого качества предоставления цифровых сервисов «Ростелеком» увеличил охват оптическими сетями доступа до 32,2 млн домохозяйств; завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи Камчатка-Сахалин-Магадан; теперь почти 500 тыс. жителей Камчатского края и Магаданской области, которые ранее получали услугу через спутник, могут пользоваться высокоскоростным безлимитным интернетом.

Сохраняя стабильно высокую долю в новых подключениях, которая превышает текущую рыночную долю, «Ростелеком» продолжает укреплять свои конкурентные позиции на рынках ШПД и платного ТВ; доля «Ростелекома» в новых подключениях по итогам 2016 г. на рынке платного ТВ составила около 50% и на рынке ШПД – более 50%. Развивая новые быстрорастущие сегменты бизнеса для увеличения доходов, «Ростелеком» запустил в эфир новый канал «БУМ-ТВ» - телемагазин, созданный в рамках совместного предприятия с южно-корейскими партнерами. Расширяя цифровой сегмент бизнеса, «Ростелеком» заключил ряд крупных контрактов, в том числе с ФГБУ ИАЦ Судебный департамент, Почтой России, SAP, Pepsico, а также подписал соглашения в сфере реализации проектов «Безопасный город», VPN и пр. Монетизируя свою лидерскую позицию крупнейшего оператора телекоммуникационной инфраструктуры в стране, «Ростелеком» заключил долгосрочные контракты с МТС, Вымпелкомом и Мегафоном на предоставление в аренду собственных каналов связи.

Оптимизируя свой долговой портфель «Ростелеком» разместил биржевые облигации на 15 млрд рублей, ставка купона составила рекордно низкие 9,2% годовых; подписал договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с ПАО Банк ВТБ на общую сумму 35 млрд рублей. Средства планируется использовать в основном для рефинансирования существующих обязательств.

Укрепляя конкурентные позиции на основных рынках присутствия, компания приобрела телекоммуникационные активы группы Мортон, провайдеров Аист и Sibitex. Совершенствуя мотивацию коллектива компании, Совет директоров «Ростелекома» одобрил запуск новой программы долгосрочной мотивации и новой корпоративной пенсионной системы; совет директоров также рассмотрел инициативы по внедрению в компании производственной системы; эти шаги будут способствовать росту производительности и ускорению перехода к целевой модели digital-провайдера. Отмечая улучшение макроэкономической ситуации в стране, Fitch и S&P повысили до «стабильного» свои прогнозы по кредитным рейтингам «Ростелекома».

Осуществляя поиск новых идей и инновационных технологий, венчурный фонд «Ростелекома» закрыл несколько сделок, в том числе инвестировал в разработчиков программного обеспечения компании «Brain4Net» и «Рэйдикс», лидера в области российских разработчиков телекоммуникационных решений для операторов связи группу «РДП.РУ», а также в оператора услуг по электронному оформлению и сопровождению грузовых международных перевозок компанию «Транспортные Информационные Технологии».

На динамику прибыли до налогообложения за 12 месяцев 2016 г. в основном повлияла консолидация убытка ассоциированных компаний, главным образом, финансового результата деятельности совместного предприятия с Tele2 Россия, улучшение финансового результата от переоценки финансовых инструментов, а также наличие положительных курсовых разниц.

Налог на прибыль в 4 квартале 2016 г. составил 1,3 млрд руб. против восстановленного налога в размере (1,6) млрд руб. в аналогичном периоде прошлого года. За 12 месяцев 2016 г. налог вырос на 93% и составил 4,7 млрд руб. Динамика налога на прибыль обусловлена, в том числе переоценкой налога по сделке создания СП с Tele2 Россия в 2015 г.

Эффективная ставка налога на прибыль составила 27% в 4 квартале 2016 г. и 28% за 12 месяцев 2016 г. по сравнению с установленным Налоговым Кодексом уровнем в 20%. Более высокий уровень эффективной ставки в 4 квартале и за 12 месяцев 2016 г. обусловлен наличием невычитаемых для целей налогообложения расходов.

Чистая прибыль в 4 квартале 2016 г. снизилась на 13% до 3,6 млрд руб., а за 12 месяцев 2016 г. – на 15% до 12,2 млрд руб.

Консолидированный чистый операционный денежный поток по итогам 4 квартала 2016 г. составил 24,8 млрд руб. по сравнению с 26,2 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, а по итогам 12 месяцев 2016 г. составил 67,2 млрд руб. против 80,9 млрд руб. за 12 месяцев 2015 г. Снижение консолидированного чистого операционного денежного потока в 4 квартале 2016 г. обусловлено, в том числе, изменением в оборотном капитале, в частности по причине меньшего, чем в 4 квартале 2015 г. снижения дебиторской задолженности, а также увеличением товарно-материальных запасов (переносом оконченного абонентского оборудования из основных средств в запасы). Снижение консолидированного чистого операционного денежного потока за 12 месяцев 2016 г. обусловлено, в том числе, ростом активов по концессионным договорам, увеличением дебиторской задолженности бюджетных организаций и ростом товарно-материальных запасов (переносом оконченного абонентского оборудования из основных средств в запасы). Наличие значительных возмещений по налогу на прибыль в 4 квартале 2016 года и за 12 месяцев 2016 года оказало положительное влияние на величину денежного потока.

Консолидированный свободный денежный поток за 4 квартал 2016 г. составил 15,6 млрд руб. и 13,3 млрд руб. за 12 месяцев 2016 г. против 9,1 млрд руб. и 22,0 млрд руб. в 4 квартале 2015 г. и за 12 месяцев 2015 г. соответственно. На динамику свободного денежного потока оказало влияние снижение консолидированного чистого операционного денежного потока, а также увеличение поступлений от продажи недвижимости и возврат налога на прибыль.

Консолидированный денежный отток по инвестициям во внеоборотные активы в 4 квартале 2016 г. уменьшились на 22% до 15,1 млрд руб., а за 12 месяцев 2016 г. уменьшилась на 1% до 61,9 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Динамика по этому показателю в 4 квартале 2016 года связана с неравномерным распределением денежных потоков по капитальным вложениям внутри календарного года: в отчетном финансовом году объем инвестиций смещен на первое полугодие. По итогам 12 месяцев 2016 года консолидированный денежный отток по инвестициям во внеоборотные активы снизился на 1%, а тот же показатель без учета УЦН снизился на 5% до 56,6 млрд рублей (19% от выручки), что в том числе обусловлено завершением основного объема работа по проекту модернизации и переводу на оптику 33 млн российских домохозяйств.

Общий долг Группы компаний на 31 декабря 2016 г. практически не изменился по сравнению с началом года, составив 187,1 млрд руб. Более 99% общего долга Группы на 31 декабря 2016 г. составляли рублевые обязательства.

Консолидированный чистый долг Группы компаний на 31 декабря 2016 г. составил 177,5 млрд руб., отношение консолидированного чистого долга к показателю OIBDA за последние 12 месяцев составило 1,8 на конец 4 квартала 2016 г.