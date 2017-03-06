SITA вложилась в разработчика технологий геолокации LocusLabs

Международная компания SITA, разработчик информационных решений для авиатранспортной отрасли, инвестировала средства в молодую фирму LocusLabs, которая специализируется на технологиях динамического определения местоположения людей и объектов. Об этом говорится в заявлении SITA, поступившем в редакцию CNews. По мнению представителей компании, этот стратегически важный инвестиционный проект пойдет на благо всей индустрии авиаперевозок. Размер вложений не раскрывается.

Как отмечается, данная инвестиция в полной мере отражает нацеленность компании SITA на разработку и внедрение средств геолокации, дающих пассажирам возможность получать доступ к услугам с учетом своего местоположения на территории аэропорта. Новое решение, сочетающее картографические функции с широким спектром информации о местоположении людей и объектов, позволит аэропортам и авиакомпаниям не просто пользоваться динамическими картами и обновляемыми данными, но и адаптировать их к своим нуждам.

В свою очередь, благодаря дополнительному финансированию LocusLabs сможет расширить возможности своей продукции, которая уже используется несколькими крупными международными аэропортами и авиакомпаниями.

«Подобные инвестиционные проекты отлично дополняют исследования и разработки, которые ведет наше подразделение SITA Lab, и обогащают новыми передовыми технологиями ассортимент решений, которые мы предлагаем своим заказчикам. Вложение в разработки LocusLabs — отличный тому пример: создаваемые этой компанией средства геолокации существенно расширяют функционал прикладной программной продукции, которую SITA поставляет аэропортам, и открывают новые возможности для пассажиров, которые теперь смогут пользоваться услугами с учетом своего местоположения».

LocusLabs предлагает аэропортам точные и актуальные картографические продукты, предназначенные для использования внутри помещений. SITA воспользовалась ее разработками компании, чтобы расширить картографический функционал своего приложения Day of Travel, которое стоит на вооружении различных аэропортов мира, включая международные аэропорты Майами и Ниццы. По словам представителей SITA, векторные карты от LocusLabs отличаются качественной графикой и наделены встроенными навигационными функциями, с помощью которых авиапассажиры смогут без труда находить выходы на посадку и другие интересующие их объекты на территории аэропорта. Разнообразное информационное наполнение продукции LocusLabs, включающее изображения, атрибуты, ключевые слова и другие метаданные, поможет пассажирам определять местонахождение магазинов, кафе и других точек обслуживания.

«Средствами геолокации LocusLabs уже сегодня пользуются миллионы авиапассажиров во всем мире, — заявил генеральный директор и сооснователь компании LocusLabs Кэмблл Кеннеди (Campbell Kennedy). — Но технологии меняются очень быстро, и мы должны идти в ногу с этими изменениями, чтобы наша продукция сохраняла свою актуальность. Будущие “умные здания” и прикладные программы дополненной реальности открывают для нас новые горизонты. При поддержке компании SITA, которая выступает и как инвестор, и как источник передовых технологий для авиационной отрасли, LocusLabs, несомненно, сумеет сделать эти горизонты достижимыми».