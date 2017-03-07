Garmin представила итоги работы в 2016 финансовом году

Garmin сообщила о финансовых итогах за 2016 год. Суммарный доход компании составил $3,019 млрд, что на 7% больше, чем $2,82 млрд в 2015 году. Продано приблизительно 16,8 млн устройств - это на 4% больше, чем в предыдущем.

Самый значительный рост дохода произошел в сегменте портативных навигаторов и составил 33%, до $546,326 млн. Следующим по прибыльности стал сегмент спортивных приборов, где доход вырос на 24% - до $818,486 млн.

Доход в сегменте морской навигации увеличился на 16% - до $331,947 млн. Доход в сегменте авиационной навигации вырос на 10% - до $439,348 млн. Доход в сегменте автомобильной навигации снизился на 17% - до $882,558 млн.

Суммарный доход от продаж по всем сегментам в Северной Америке показал рост на 4% и составил $1,52 млрд по сравнению с $1,47 млрд в 2015 году. Прибыль от продаж в Европе увеличилась на 10% и составила $1,11 млрд по сравнению с $1,01 млрд в минувшем году. Самый значительный прирост дохода за год зафиксирован от продаж в Азии, где прибыль увеличилась на 14% и составила $387 млн долларов по сравнению с $338 млн годом ранее.

«По итогам 2016 года мы отмечаем замечательные показатели роста, связанные со стабильными продажами в сегменте товаров для активного отдыха, а также в спортивном, морском и авиационном сегментах, - сказал Клифф Пембл, президент и генеральный директор компании Garmin Ltd. – Вступая в 2017 год, мы видим перед собой дополнительные возможности для роста. А то, что мы находимся на подъеме и можем предложить нашим клиентам интересный модельный ряд, позволит нам воспользоваться этими возможностями в полной мере».

Согласно ожиданиям Garmin, доходы в 2017 году составят около $3,02 млрд. В компании прогнозируют увеличение прибыли в секторе товаров для активного отдыха, а также в спортивном, морском и авиационном секторах, но вместе с тем предвидят продолжение падения продаж на рынке автомобильных навигаторов.