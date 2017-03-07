«РТ-Информ» обучает специалистов «Ростеха» закупкам в области ИТ и ИБ

Под эгидой «РТ-Информ» в холдинге «Швабе» состоялся семинар по организации процесса закупок в области ИТ и ИБ в «Ростехе». В планах «РТ-Информ» — провести серию подобных мероприятий для ключевых организаций госкорпорации. В семинаре приняли участие представители департаментов финансового экономического блока и информационных технологий, сотрудники подразделений закупок и ИТ-директора ключевых предприятий холдинга «Швабе», сообщили CNews в «РТ-Информ».

Главными темами встречи стали оптимизация процесса закупок товаров, работ и услуг в госкорпорации, обсуждение рисков при проведении процедуры закупок, правила подготовки технических заданий и тендерной документации, вопросы ценообразования. Особое внимание было уделено изменениям в законодательстве по вопросам импортозамещения и предоставления преференций российским товарам в закупках.

В ходе семинара представители «РТ-Информ» и холдинга «Швабе» обменялись мнениями и выработали конструктивные предложения по наиболее важным и актуальным направлениям закупочной деятельности — от достижения минимальных цен при закупке до механизма предоставления приоритета отечественной продукции.

«Законодательство в сфере закупок постоянно совершенствуется. Причем объемы различных поправок весьма значительны, и не все могут своевременно отследить эти изменения и корректно учесть их в своей работе, — отметил коммерческий директор «РТ-Информ» Андрей Маковлев. — “РТ-Информ” обладает опытом, который позволяет предприятиям “Ростеха” оптимизировать процесс закупок в ИТ и ИБ в соответствии с нормами законодательства и руководствуясь принципами оптимизации закупочной деятельности».

«Более тесное взаимодействие подразделений закупок предприятий холдинга с сотрудниками “РТ-Информ” позволит оптимизировать проведение тендерных процедур и ускорить процесс закупки в целом», — считает начальник департамента по информационной политике и ИТ «Швабе» Сергей Подгорнов.

Основной документ по закупкам — Единое положение о закупке госкорпорации «Ростех» (ЕПОЗ) — был утвержден наблюдательным советом компании в марте 2015 г. и вступил в силу с 1 июля того же года. В настоящий момент к Единому положению присоединились около 450 организаций корпорации, причем как подпадающих под действие федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», так и не являющихся субъектами данного закона.