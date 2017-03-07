Сервис на базе FindFace позволит проводить онлайн-кастинги в индустрии моды и кино

Международная компания Center Novation and Technology совместно с разработчиками сервиса FindFace, позволяющего искать людей по фотографии в «ВКонтакте», запустят социальную сеть для представителей индустрии моды и кино. Как рассказали CNews в NtechLab, благодаря одной из ключевых функций сервиса можно будет всего за пару кликов найти подходящих кандидатов по заданному типу лица. Ожидается, что, с одной стороны, эта возможность облегчит работу кастинговых и модельных агентств в России, а с другой — поможет пользователям чаще становиться героями новых кинолент и рекламных кампаний.

Данная функция будет работать на базе алгоритма распознавания лиц российской компании NtechLab, которая позволит оперативно обнаружить людей с нужным типом внешности. Достаточно будет всего лишь загрузить в систему фото человека с требуемым типажом и получить ссылки на аккаунты подходящих кандидатов. Также соцсеть будет обладать возможностью поиска друзей, обмена сообщениями, просмотра развлекательного контента, новостей и др. Пользователи смогут находить новые рабочие контакты в том числе и в других странах, видеть полезную информацию и получать оповещения о новых кастингах. Планируется, что актеры и модели смогут пользоваться сервисом бесплатно.

«Наша задача — создать систему по поиску и работе с талантами в сфере моды и кино. После того, как технология поиска людей по типажу с помощью решения NTechLab будет опробована в России, мы рассчитываем запустить этот сервис в других странах. Например, мы видим большие возможности для себя в Индии, где сейчас активно развивается киноиндустрия, но рынок пока не так жестко поделен между крупными международными игроками, как в США», — заявил Артём Таранов, руководитель разработки Center Novation and Technology.

«Решения на базе нейронных сетей получают все более широкое распространение, в том числе и в отраслях, далеких от ИТ, например, в ритейле, банковской сфере, управлении персоналом и т.д. Мы видим большой потенциал для своих технологий и в киноиндустрии, — заявил сооснователь NtechLab Александр Кабаков. — Это сфера инвестирует немалые средства в ИТ-решения, когда дело касается графики и других вещей, связанных с кинопроизводством, но пока технологии не затрагивали ряд ее аспектов, таких как поиск актеров. Я рад, что мы запускаем процесс внедрения технологичных решений для этих целей, которые будут востребованы во всем мире».