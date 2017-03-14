TrueConf купила AV-интегратора Unitsolutions

TrueConf объявила о заключении сделки по приобретению интегратора аудио- и видеосистем и одноименного интернет-магазина Unitsolutions. Как рассказали CNews в компании, после объединения команда Unitsolutions сфокусируется на поставках периферийного ВКС-оборудования клиентам TrueConf в странах СНГ, Восточной Европы и Азии.

Первичная оценка Unitsolutions составила более 200 млн рублей, однако окончательная сумма покупки её участниками не разглашается. Сделку планируется закрыть во втором квартале 2017 года.

Unitsolutions появилась в России в начале 2013 года и известна прежде всего как интернет-магазин аудио- и видеооборудования для переговорных комнат и персональных компьютеров. Фокус компании на решениях для программных систем видеоконференцсвязи обеспечил ей быстрый рост на рынке России, где эти системы стали весьма популярны. На данный момент более 70 % выручки приходится на интернет-продажи. Unitsolutions является официальным дистрибьютором оборудования Logitech, Yealink, Phoenix Audio Technologies, CleverMic и других брендов.

Приобретение не затронет бренд Unitsolutions, состав услуг компании и её штат. Бизнес Unitsolutions продолжит существование как самостоятельное подразделение TrueConf и в то же время получит дополнительные финансовые возможности для расширения географии продаж и ассортимента товара. TrueConf также сможет делегировать новому подразделению логистику и проекты, связанные с различным AV-оборудованием и интеграцией, чтобы сфокусироваться на разработке программного обеспечения.

«Мы хорошо видим, что основная выручка при продажах ВКС-систем поступает именно от реализации периферийного оборудования для рабочих мест и переговорных комнат, ― комментирует Дмитрий Одинцов, директор по развитию TrueConf. ― Наша поддержка позволит Unitsolutions повысить уровень обслуживания, улучшить гарантийные условия, а самое главное — войти в наши партнёрские каналы в СНГ и за рубежом, где спрос на качественную периферию стремительно растёт».