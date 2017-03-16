Доходы Oracle от сервисов SaaS и PaaS в третьем квартале 2017 года выросли на 73%

Корпорация Oracle объявила результаты третьего квартала 2017 финансового года. Совокупные доходы выросли на 2% при расчете в долларах США (на 3% в постоянной валюте) и составили $9,2 млрд. Без учета требований GAAP совокупные доходы выросли на 3% в долларах США (на 4% в постоянной валюте) и составили $9,3 млрд, сообщили CNews в Oracle.

Доходы от облачных сервисов SaaS и PaaS выросли на 73% в долларах США (74% в постоянной валюте) до $1 млрд. Без учета требований GAAP доходы от SaaS и PaaS выросли на 85% в долларах США (на 86% в постоянной валюте) до $1,1 млрд. Совокупные облачные доходы, включая IaaS, выросли на 62% в долларах США (на 63% в постоянной валюте) и составили $1,2 млрд. Совокупные доходы от программного обеспечения — подписки на облачные сервисы и продаж лицензий для развертывания непосредственно на предприятии — выросли на 4% в долларах США (на 5% в постоянной валюте) и достигли $7,4 млрд.

Операционная прибыль составила $3 млрд при норме операционной прибыли в 32%. Без учета требований GAAP операционная прибыль выросла на 3% в долларах США (на 4% в постоянной валюте) до $3,9 млрд, а норма операционной прибыли составила 43%. Чистая прибыль составила $2,2 млрд. Без учета требований GAAP чистая прибыль выросла на 6% в долларах США (на 7% в постоянной валюте) до $2,9 млрд. Прибыль на одну акцию составила 53 цента. Без учета требований GAAP прибыль на одну акцию в долларах США выросла на 7% до 69 центов. Без влияния укрепления курса доллара США по отношению к иностранным валютам прибыль на одну акцию по GAAP была бы на 1 цент выше, отметили в корпорации.

В сравнении с прошлым годом краткосрочный доход будущих периодов вырос на 7% в долларах США и постоянной валюте и составил $7,4 млрд. За истекшие двенадцать месяцев денежный поток от операционной деятельности составил $13,5 млрд.

«Гиперрост в облаке, который мы продолжаем, обеспечил ускоренное расширение масштабов нашего бизнеса по SaaS и PaaS, — рассказала Сафра Кац, главный исполнительный директор Oracle. — В годовом исчислении наш совокупный облачный бизнес достиг 5 миллиардов долларов без учета требований GAAP, и в третьем квартале мы добились впечатляющих темпов роста доходов от SaaS и PaaS — на 85%. Такой рост и масштаб позволили нам увеличить норму валовой прибыли от SaaS и PaaS без учета требований GAAP до 65%. Наши новые облачные направления бизнеса — быстрорастущие и высокоприбыльные — обеспечивают рост совокупных доходов и прибылей Oracle и улучшают практически каждый важный показатель бизнеса, рассчитанный без учета GAAP, который вы захотите изучить. Выросли совокупные доходы, нормы прибыли, операционный доход, чистый доход и прибыль в расчете на одну акцию».

«За последний год мы росли более чем в 3 раза быстрее, — заявил главный исполнительный директор Oracle Марк Херд. — Если эти тенденции сохранятся, мы будем продавать больше SaaS и PaaS в абсолютном долларовом выражении и значительно быстрее увеличивать бизнес».

«У нас — превосходные результаты по SaaS и PaaS, однако еще больше меня радует второе поколение наших IaaS-сервисов, — подчеркнул председатель совета директоров и главный технологический директор Oracle Ларри Эллисон. — Теперь наши крупнейшие клиенты могут выполнять самые масштабные и требовательные рабочие нагрузки СУБД Oracle в Oracle Cloud».

Кроме того, совет директоров Oracle сообщил о выплате квартальных дивидендов в размере 19 центов на каждую находящуюся в обращении обыкновенную акцию, отражая повышение на 27% по сравнению с текущими квартальными дивидендами в размере 15 центов. Эти повышенные дивиденды будут выплачены 26 апреля 2017 г. всем держателям акций, зарегистрированным до окончания рабочего дня 12 апреля 2017 г.