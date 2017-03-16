В России выросли продажи игровых ноутбуков

За прошедший 2016 г. в России доля игровых ноутбуков, согласно данным GfK, выросла с 3,9% до 5,7% от общего количества проданных мобильных ПК. Наибольший рост пришелся на ценовой сегмент 60+ тысяч рублей, продажи которого в декабре выросли более чем в 2,5 раза по сравнению с началом года. В Acer спрос на игровые мобильные ПК в этом сегменте вырос более чем в 3,5 раза, что вызвано успешным запуском и появлением на полках профессиональной игровой линейки Predator с начальной стоимостью ноутбуков от p100 тыс., сообщили CNews в компании.

Как отмечается, основным драйвером роста спроса на игровые ноутбуки был выход новых, более мощных графических процессоров на рынок. С появлением мобильных видеокарт Pascal, которые по производительности не уступают игровым десктопным решениям, у покупателей появился реальный стимул для того, чтобы для требовательных к ресурсам игр выбирать мобильные ПК, считают в Acer. Кроме того, тенденцией 2016 г. явилось постепенное переключение российского потребителя с самых дешевых компьютеров на более дорогие и производительные модели.

«Рынок игровых ПК является стратегически важным для компании. В 2017 году мы закрепим успех за счет расширения продуктовой линейки интересными моделями в среднем и высоком ценовых сегментах», — заявил Дмитрий Кравченко, генеральный директор Acer в России.