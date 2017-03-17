Объем электронных закупок российских компаний на площадке B2B-Center вырос в 2016 г. на 15%

По итогам 2016 г. объем закупок российских компаний на электронной торговой площадке B2B-Center вырос на 15% и превысил p1,5 трлн, а их количество по сравнению с 2015 г. увеличилось на 10% и составило около 150 тыс. закупочных процедур. Об этом CNews сообщили в B2B-Center.

«Одной из важнейших тенденций прошлого года стал значительный рост объемов и числа электронных закупок частных компаний, — рассказал генеральный директор B2B-Center Алексей Дегтерев. — С помощью нашей площадки в электронный вид свои закупки активно переводили добывающие и агропромышленные предприятия, производители продуктов питания и ритейлеры, для которых площадка стала удобным инструментом дополнительной экономии, оптимизации закупочной деятельности и поиска новых поставщиков. В основном это были крупные заказчики, в этом году за ними пойдет средний и небольшой бизнес. До этого основным драйвером рынка электронных торгов были государственные компании. Однако сейчас подавляющее большинство из них уже работают на ЭТП. При этом наиболее прогрессивные госкорпорации проводят в электронном виде до 98-100% своих закупок».

Кто закупал?

По информации B2B-Center, наиболее активными пользователями ЭТП остались электроэнергетические холдинги и компании, на долю которых пришлось 27% от общего числа закупок и 34% от общего объема закупок на площадке. На второе место по объемам закупок вышли добывающие и сервисные компании нефтяной и газовой отрасли — 15% от общего объема закупок и 4% от их числа. По сравнению с 2015 г. телекоммуникационные компании вдвое увеличили объемы электронных закупок и вышли на третье место с долей 12% от общего объема закупок на площадке.

На четвертом месте оказался еще один активно растущий сегмент — закупки предприятий атомной отрасли, которые составили 8% от общего количества и объемов процедур. Металлургические компании заняли пятое место по объем закупок (8% от общего объема) и второе по количеству (16% от общего числа). Доля машиностроительного сегмента составляет 12% по количеству и 6% по объемам от всех закупок на площадке.

Среди других крупных сегментов на площадке: закупки сельскохозяйственных предприятий, пищевой, лесоперерабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, а также сферы услуг и ритейла.

Что закупали?

В тройке лидеров остались закупки машиностроительной и металлургической продукции, строительных товаров и услуг. За год их совокупная доля выросла с 47,5% до 49,4%, указали в B2B-Center.

Закупки машиностроительной продукции составили 20,7% от общего числа процедур (19% в 2015 г). Популярные категории товаров: машины и оборудование для горнодобывающей промышленности, станки, устройства гидро- и пневмоавтоматики, нефтепромысловое и буровое оборудование. Основные потребители: горнодобывающие, металлургические, нефтегазовые, нефтехимические, электроэнергетические компании и предприятия атомной отрасли.

Согласно данным B2B-Center за 2016 г., доля закупок строительных товаров и услуг осталась неизменной — 17,5%. Электроэнергетические компании выбирали подрядчиков на проекты капитального строительства, реконструкции, проектирования инженерных сетей и коммуникаций, проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы.

Доля закупок металлургической продукции составила 11,2% (11% в 2015 г.). Предприятия машиностроительного, военно-промышленного и металлургического комплексов закупали прокат, листовой металл и метизы, а компании нефтегазовой и нефтехимической отраслей — трубы и трубопроводную арматуру.

С 8,8% до 10% увеличилась доля закупок на предоставление различных услуг. Наибольший прирост произошел в сегменте медицинских (+71%), охранных услуг (+100%), а также услуг для выполнения требований государственных органов (статистические, экологические и другие исследования, +34%). В числе растущих секторов также оказались закупки сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (+49%), а также продукции химической промышленности (+27%).