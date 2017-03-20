Skybox Security расширяет присутствие в России и СНГ

Skybox Security сообщила о расширении своего присутствия на территории России и СНГ. Как рассказали CNews в компании, команда Skybox Security пополнила свои ряды, и ее новым территориальным менеджером стал Юрий Черкас. В зону его ответственности будут входить задачи поддержки и расширения присутствия компании Skybox в России и СНГ, активное развитие бизнеса на данных территориях, формирование эффективной партнерской сети и экспертизы.

«Принятое решение, прежде всего, связано с высокой оценкой потенциала рынка ИТ и ИБ России и СНГ, - сказал Ури Леви (Uri Levy), вице-президент Skybox Security по продажам. - Ярким подтверждением нашей высокой оценки являются уже вложенные инвестиции. Платформа Skybox View Enterprise Suite соответствует требованиям ФСТЭК России по 4 уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей, позволяющих использовать наши технологии в организациях, которые должны следовать требованиям регуляторов при выборе решений. Более того, мы уже имеем возможность оказывать полноценную прямую русскоязычную поддержку своим заказчикам, что мы уже и практикуем на территории России и СНГ совместно с нашим российским дистрибьютором - ITD Group».

«Не могу сказать, что познакомился со Skybox Security впервые, - сказал Юрий Черкас, территориальный менеджер Skybox Security в России и СНГ. - Я довольно продолжительное время занимался продвижением инфраструктурных ИБ-решений, работая в интеграторе, и имел возможность вплотную поработать с различными технологиями ИБ, включая Skybox. На мой взгляд, платформа Skybox Security является уникальной и крайне востребованной на сегодняшний день технологией. Она дает возможность получить реальный, осязаемый результат службам ИТ и ИБ уже на этапе тестирования. И я считаю, что в ближайшее время Skybox Security станем таким же стандартом безопасности, как антивирус, сканер уязвимостей или межсетевое экранирование».

Продукты Skybox Security уже используются в ряде банков, предприятий транспортной промышленности, гос. организаций и других отраслей. Гибкость платформы делает ее адаптивной под нужды любого заказчика. Так, например, специально для России Skybox реализовал поддержку межсетевых экранов Dionis DPS. Также платформой Skybox активно заинтересовались российские MSSP-компании, которые намерены использовать возможности продукта для оказания сервисов безопасности.

Skybox Security – израильская компания на рынке информационной безопасности, который предлагает рынку решение совершенно нового класса. С одной стороны, платформа дает полную видимость сети, интернируясь с более, чем 90 различными сетевыми устройствами и оперируя сетевыми контекстами, и успешно выполняет реализует функционал, свойственный решениям класса Firewall Management. С другой стороны, компонент Vulnerability and Threat Management работает с уязвимостями и угрозами, имеющимися в ИТ-инфраструктуре, и позволяет моделировать вектора атак на конкретные активы с учетом конкретного сетевого контекста. Такое сочетание возможностей продукта в рамках одной платформы делает ее действительно уникальной и одинаково востребованной как ИТ, так и ИБ-службами организаций различных отраслей.