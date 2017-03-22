«СёрчИнформ» открывает новое направление: профайлинг в ИБ

В марте компания «СёрчИнформ» объявила о запуске нового направления — профайлинг в ИБ. Для этих задач компания создала специальное подразделение. Его возглавил экс-руководитель департамента безопасности группы компаний T.E.L.S (Transeuropean Logistic Service), эксперт-профайлер Иван Бируля, сообщили CNews в «СёрчИнформ».

Профайлинг — совокупность психологических методов и методик оценки и прогнозирования поведения человека на основе наиболее информативных частных признаков, характеристик внешности, невербального и вербального поведения. В бизнесе профайлинг применяется для выявления мошеннических действий, прогнозирования и обнаружения деструктивного поведения сотрудников в отношении организации. Что особенно актуально в разрезе практических задач информационной безопасности.

Подразделение профайлинга в составе «СёрчИнформ» будет работать в трех направлениях.

Обучение клиентов на базе учебного центра «СёрчИнформ»: первая обучающая программа — «Профайлинг на службе ИБ» — прошла в марте этого года; специалисты рассмотрели вопросы криминальных тенденций в характере человека, кадровые риски, прогнозирование поведения сотрудников, получение важной информации о сотруднике и др.

Оказание услуг на территории заказчика: эксперты-профайлеры «СёрчИнформ» по заявке клиентов будут выезжать в компанию и совместно с ИБ-специалистами заказчика решать поставленные задачи.

Исследования в направлении автоматизации анализа и прогнозирования поведения человека: в планах компании дополнить функциональность DLP-системы «КИБ СёрчИнформ» модулем, который упростит работу по прогнозированию поведения сотрудников клиентов.

«Интерес клиентов к учебному курсу по профайлингу в очередной раз показал, что у темы большие перспективы. Метод помогает решать сложнейшие задачи, но работа эта требует больших временных и человеческих ресурсов, — пояснил председатель совета директоров «СёрчИнформ» Лев Матвеев. — Мы делаем ставку на то, чтобы облегчить работу ИБ-специалиста в этой сфере. Мы понимаем, что эксперта-аналитика машина не заменит, но вот собрать данные и представить их в удобном для анализа виде DLP-система очень даже способна».

Директор по безопасности «СёрчИнформ» и руководитель подразделения по профайлингу Иван Бируля — практикующий специалист в сфере профайлинга и информационной безопасности. Ранее более 10 лет возглавлял ИБ-службы компаний из разных отраслей. Имеет обширный опыт проведения служебных расследований, разработал авторскую методику на основе нескольких школ и направлений профайлинга в России.

«Я изучаю профайлинг на протяжении 8 лет. Переход в “СёрчИнформ” позволит мне вывести работу на новый уровень: здесь у меня есть возможность применять методику на большом количестве компаний, изучать опыт клиентов, выявлять их потребности и работать в направлении автоматизации некоторых функций профайлера, — отметил Иван Бируля. — Уверен, что это сотрудничество позволит нам создать инструмент, который будет полезен нашим клиентам в борьбе с новыми вызовами в сфере информационной безопасности».

«СёрчИнформ» планирует представить новый функционал «КИБ СёрчИнформ» в рамках задач профайлинга к концу 2017 г. — началу 2018 г. Автоматизация некоторых возможностей профайлинга и интеграция их в DLP позволит каждому клиенту воспользоваться возможностями этого направления и оптимизировать работу ИБ-отдела, считают в компании.