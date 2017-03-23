Иван Анашкин назначен директором Макрорегиона Центр «Транстелекома»

Российский операторов связи «Транстелеком» (ТТК), объявил о назначении Ивана Анашкина на должность директора Макрорегиона Центр. В должности регионального директора он займется развитием и продвижением услуг и дополнительных сервисов оператора для клиентов государственного сектора, корпоративного и операторского сегмента, увеличением проникновения услуги широкополосного доступа в интернет в зоне существующего технического охвата, повышением качества предоставляемого сервиса и обслуживания абонентов, сообщили CNews в ТТК.

В зоне ответственности Ивана Анашкина — развитие бизнеса компании на территории Москвы, Московской, Смоленской, Калужской, Курской, Рязанской, Тульской, Брянской, Орловской, Воронежской, Липецкой, Белгородской и Тамбовской областей.

«Иван Анашкин обладает опытом управленческой деятельности в разных регионах страны и экспертизой в сфере телекоммуникаций. Перед макрорегионом стоят серьезные задачи по укреплению позиций на рынке услуг широкополосного доступа в интернет, наращиванию и удержанию абонентской базы. Уверен, Иван использует все свои компетенции для решения поставленных задач в условиях серьезной конкуренции на рынке связи в должности руководителя Макрорегиона Центр нашей компании», — прокомментировал назначение президент компании «Транстелеком» Роман Кравцов.

Иван Анашкин родился в Орле, окончил Орловский государственный университет, юридический и экономический факультеты. С 2002 по 2007 гг. работал в «Вымпелкоме», начав карьеру с должности менеджера по маркетингу Орловского филиала. С 2003 по 2006 гг. занимал позиции менеджера по маркетингу Сибирского региона, директора по продажам ТОО «Кар-Тел» (бренд Beeline в Казахстане), директора по маркетингу Дальневосточного региона, а также директора Амурского филиала компании.

С 2007 по 2010 гг. работал в должности регионального директора холдинговой компании Altimo (Москва). С 2010 по 2012 гг. возглавлял объединенный Хабаровский филиал «Вымпелкома», а с декабря 2012 г. — объединенный Белгородский филиал компании. С 2014 г. занимал пост регионального директора Дальневосточного региона в «Вымпелкоме».