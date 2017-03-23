«Одноклассники» назвали нового технического директора

«Одноклассники» объявили о том, что на пост технического директора социальной сети назначен Андрей Губа, ранее занимавший пост заместителя технического директора. Как рассказали CNews в компании, Андрей будет отвечать за разработку, включая обеспечение технологиями и формирование команды разработчиков, и за эксплуатацию.

Андрей закончил Высшую школу бизнеса, искусств и технологий RISEBA в Риге. В течение 7 лет работал системным администратором в Lattelecom Technology – одной из первых IT-компаний Прибалтики. В компании Андрей предложил и запустил коммерческий сервис предоставления виртуальных серверов.

В 2008 году Андрей присоединился в качестве ведущего системного администратора к команде латвийской социальной сети ONE.LV. У проекта было около миллиона зарегистрированных пользователей и 150 тыс. уникальных пользователей в день.

В 2010 году перешел ведущим системным администратором в «Одноклассники». После возглавлял отдел системного администрирования и команду Платформы, разрабатывающую ядро портала. До недавнего времени выполнял задачи заместителя технического директора и отвечал за IT-безопасность, администрирование, развитие технической платформы и API.

Андрей Губа уже 9 лет работает в области социальных сетей. Он участвовал во всех серьезных технических проектах «Одноклассников». Андрей – эксперт в администрировании высоконагруженных отказоустойчивых систем. Под его руководством инфраструктура выросла до 8 500 северов, системы и данные были распределены между тремя дата-центрами, внедрены система тестирования аварий, система мониторинга портала (мониторится 2,7 млн метрик), а также система прогнозирования закупок оборудования и др.

Большая часть программного обеспечения, включая базы данных, были разработаны внутри команды ОК. На сегодняшний день внешний трафик «Одноклассников» составляет 1,3 Тб/сек, количество пользователей – 71 млн в месяц.