«Яндекс» открывает набор на летнюю стажировку 2017 года

«Яндекс» официально открыл набор на летнюю стажировку 2017 года. Как пояснили CNews в компании, стажировки в «Яндексе» проходят весь год — присоединиться можно и в ноябре, и в январе, однако у летней есть свои особенности. Во-первых, она подходит для тех, кто хочет набраться опыта в свободное от учёбы время. А во-вторых, на лето стажёров набирают сразу во много подразделений — можно выбрать самое интересное направление.

Стажёры на время становятся частью одной из команд «Яндекса» и работают над реальными задачами — учебных проектов в компании нет. Часто к окончанию стажировки результаты труда видны не только коллегам, но и миллионам пользователей «Яндекса».

Во время стажировки можно попробовать себя в роли разработчика, аналитика или исследователя. Интересных задач много всюду — предстоит ставить эксперименты, проверять гипотезы, улучшать существующие алгоритмы и придумывать новые.

Стажировку можно пройти в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Симферополе и Минске. Тем, кто живёт в городах, где нет офиса «Яндекса», компания оплатит дорогу до Москвы и проживание.

Стажировка длится три месяца, работа оплачивается. Есть и другие бонусы, от бесплатных обедов до спортзала. Летняя работа в «Яндексе» — ещё и хороший шанс собрать материал для диплома.

Заявки на стажировку принимаются с 24 марта по 1 мая. Набор конкурсный и состоит из нескольких этапов. Потребуются сильная математическая подготовка, знание алгоритмов, умение программировать и решать нестандартные задачи. Будущим стажёрам нужно будет выполнить тестовое задание и пройти собеседование — если вы живёте в другом городе, вам позвонят по скайпу.

Поскольку работать предстоит полный день, на момент выхода претенденту должно исполниться 18 лет. Верхнего предела нет. Дипломы, аттестаты и записи в трудовой не играют роли: главное, что в «Яндексе» ожидают от стажёров, — знания.

Для начала необходимо заполнить анкету для стажёров — ответить на несколько вопросов о себе, после чего будет выслано тестовое задание.

Здесь можно найти список вакансий для стажёров, материалы для подготовки и отзывы тех, кто уже принял участие.

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