«Фикслэнд.ру» приобрела активы сервиса выездного ремонта цифровой техники MasterZen.ru/iSmashed.ru

Компания «Фикслэнд.ру» — игрок рынка выездного ремонта цифровой техники Apple, оперирующий под брендами Fixland.ru и Re:mondex.ru — завершила сделку по приобретению активов компании MasterZen.ru/iSmashed.ru. Об этом CNews сообщили в «Фикслэнд.ру».

«Fixland.ru вышел на рынок ремонтов в 2015, — рассказал генеральный директор «Фикслэнд.ру» Руслан Гареев, — и для нас iSmashed/MasterZen всегда был неким ориентиром развития. Поэтому в состоявшейся сделке мы видим отличную возможность для дальнейшего укрепления позиций Fixland.ru на рынке благодаря применению лучших наработок обеих компаний».

Сайт iSmashed.ru стал в 2014 г. одним из первых сервисов в Москве, оказывающих услугу ремонта цифровой техники на выезде. Однако кофаундер и директор по маркетингу iSmashed/MasterZen Сергей Варт заявил: «Мы немного разочаровались в рынке, и поняли, что не сможем расти так быстро, как предполагали. Это было связано и с низким порогом входа на рынок, и с нашими стратегическими ошибками. Но, так как мы очень много вкладывались в бренд и в лояльность клиентов, приняли решение не просто уйти, а объединиться с одним из игроков, которые делают качественный и классный сервис. Выбрали Fixland, потому что до этого уже общались с ними, и они показались нам близкими по духу. Уверены, с опытом их команды получится сделать большую и красивую историю на этом рынке».

Данная покупка позволит увеличить количество выполняемых заказов по выездному ремонту техники за счет объединения брендов, клиентских баз, включая корпоративных клиентов, и каналов продвижения обеих компаний, полагают в «Фикслэнд.ру».