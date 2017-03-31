Выручка Huawei по итогам 2016 года выросла на 32%

Компания Huawei представила аудированный финансовый отчет по итогам 2016 г., согласно которому каждое из подразделений (Carrier, Enterprise и Consumer Business Group) сумело добиться устойчивого роста по сравнению с прошлым годом. Суммарная выручка компании составила 521,6 млрд юаней ($75,1 млрд), что на 32% больше показателя 2015 г. Чистая прибыль достигла 37,1 млрд юаней ($5,3 млрд), увеличившись за год на 0,4%. В 2016 г. Huawei продолжал инвестировать в будущее развитие, за счет чего суммарные инвестиции в исследования и разработки составили 76,4 млрд юаней ($11 млрд).

Действующий генеральный директор Huawei Эрик Сюй (Eric Xu) так прокомментировал итоги года: «В 2016 году мы придерживались своей ключевой цели и добились стабильного роста. Поскольку человечество продолжает активно исследовать и развивать цифровые технологии, вычислительные и коммуникационные решения дают огромные возможности для развития бизнеса во всех отраслях промышленности. Компания Huawei продолжает ставить пользователя во главу своей стратегии и поддерживает цифровую трансформацию во всех областях человеческой деятельности, создавая ценные для потребителей инновации и укрепляя фундамент для дальнейшего роста».

В 2016 г. подразделение Huawei Carrier BG получило выручку в 290,6 млрд юаней ($41,8 млрд), что на 24% больше, чем годом ранее. Отличные показатели были достигнуты за счет развития цифровой трансформации и использования возможностей, открывшихся в сегментах облачных сервисов, видео, интернета вещей, а также за счет оптимизации операционной деятельности.

Работая в тесном взаимодействии с партнерами, Huawei Enterprise BG создает информационно-коммуникационные технологии для цифровой трансформации ключевых вертикально ориентированных отраслей, таких как финансы, энергетика, государственное управление и общественная безопасность. В 2016 г. выручка этого подразделения составила 40,7 млрд юаней ($5,9 млрд), что на 47% больше, чем годом ранее.

Благодаря инновационности своих продуктов и растущей глобальной узнаваемости бренда как производителя премиальных гаджетов Huawei Consumer BG отгрузила в прошедшем году 139 млн смартфонов, получив 179,8 млрд юаней ($25,9 млрд) выручки и превысив на 44% показатель прошлого года.

«В 2016 году Huawei продемонстрировал отличные финансовые показатели, включая значительные резервы денежных средств, сбалансированную структуру капитала и устойчивость к рискам, — отметила Мэн Ваньчжоу (Meng Wanzhou), финансовый директор Huawei. — В 2017 году мы будем продолжать работать над повышением эффективности и качества операционной деятельности, чтобы обеспечить устойчивый рост компании в будущем».

Независимый аудит финансовой отчетности за 2016 г. был проведен KPMG.