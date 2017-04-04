Число загрузок мобильных приложений во всем мире к 2021 г. достигнет 352 млрд

Компания App Annie опубликовала результаты нового исследования «Прогноз рынка мобильных приложений по версии App Annie 2016-2021». По прогнозу экспертов компании, число мировых загрузок мобильных приложений по всем магазинам будет расти на 19% в годовом исчислении и в 2021 г. достигнет 352 млрд, тогда как мировые расходы будут расти на 18% ежегодно и в 2021 г. достигнут $139,1 млрд, сообщили CNews в App Annie.

В 2016 г. Россия занимала первое место по количеству загрузок (в Google Play и App Store) среди стран Европы и пятое среди всех стран мира, пропустив вперед США, Китай, Индию и Бразилию. По оценкам App Annie, к 2021 г. Россия возглавит этот рейтинг в странах Европы: количество загрузок превысит 8 млрд.

Google Play и альтернативные магазины Android-приложений будут демонстрировать рост загрузок на 23% в годовом исчислении с увеличением их количества до 299,9 млрд к 2021 г. Это произойдет благодаря росту распространения cмартфонов и приложений на формирующихся рынках, особенно в Индии, Мексике, Бразилии и Индонезии, указали в компании.

Распределение загрузок по странам носит равномерный характер. В 2016 г. на 5 ведущих стран приходилось 54% мировых загрузок. В период до 2021 г. эта ситуация останется практически без изменений, так как рост в Китае и Индии уравновесит рост за пределами первой пятерки.

В топ-5 европейских стран по общей сумме загрузок к 2021 г. войдут: Россия, Германия, Великобритания, Франция и Италия. В свою очередь, топ-5 европейских стран по загрузкам со смартфонов к 2021 г. будет включать: Россия, Италия, Франция, Великобритания и Германия.

В 2016 г. суммарная выручка Google Play и App Store в России составила почти $300 млн, а к 2021 г. данный показатель, по прогнозам App Annie, превысит $400 млн.

В период до 2021 г. App Store будет оставаться наиболее прибыльным магазином приложений, принося $60,3 млрд благодаря росту дохода на устройство в сравнительно состоятельной пользовательской базе Apple. Но взятые вместе Google Play и сторонние магазины Android в 2017 г., вероятно, отберут у iOS пальму первенства, так как резкий рост общего количества устройств на базе Android компенсирует более низкую покупательную способность их владельцев, полагают в компании.

По оценкам экспертов App Annie, в 2021 г. валовые расходы пользователей на игры во всех магазинах мобильных приложений должны превысить $105 млрд. Расходы на неигровые приложения в таких категориях, как новости, мультимедиа и приложения для знакомств, вероятно, будут расти значительно быстрее и в 2021 г. достигнут $34 млрд.

Топ-5 европейских стран по доходам с мобильных приложений к 2021 г. будет выглядеть, по версии App Annie, следующим образом: Великобритания (рост до $3,3 млрд), Германия, Франция, Италия и Россия. В свою очередь, в топ-5 европейских стран по доходам с устройств к 2021 г. войдут: Великобритания, Франция, Германия, Италия и Россия.