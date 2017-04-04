Выручка Maykor за 2016 год составила 10,2 млрд руб.

Компания Maykor, общероссийский поставщик услуг в области аутсорсинга ИТ- и бизнес-процессов, подвела итоги 2016 г. Выручка за 2016 г. сохранилась на уровне предыдущего, превысив 10,2 млрд руб. Компания переориентировала портфель контрактов в пользу крупных проектов, расширила действующие контракты с ключевыми клиентами, снизив число небольших региональных проектов, сообщили CNews в Maykor.

Число заказчиков Maykor за 2016 г. превысило 1200, более 90% заключенных контрактов пришлось на продление сотрудничества. Каждая третья пролонгация контракта сопровождалась также расширением по географическому признаку, списку услуг, парку обслуживаемого оборудования.

По итогам 2016 г. сервис для ритейла обеспечил 55% выручки Maykor (5,3 млрд руб.), рост этого сегмента превысил 5%. Доля дохода от ритейла в выручке стабильно увеличивается на протяжении уже нескольких лет подряд, отметили в компании. В числе ключевых федеральных контрактов — обслуживание инфраструктуры для розничной сети МТС, «Мегафон-ритейл», «Связного», «Магнита», «Дикси», X5 Retail Group, Fix Price, «Л'Этуаль», Kari и др. Также торговыми сетями, такими как «Ашан», «Спортмастер», были востребованы услуги сервиса инженерных систем. В списке крупных проектов — развитие и поддержка ERP-систем для «Леруа Мерлен», Hoff.

Положительную динамику показали услуги для сферы телекоммуникаций и связи, клиентами выступают «Почта России», «Большая тройка», Yota, Tele2 и др. В 2016 г. Maykor заключила серию контрактов с «Ростелекомом» на аутсорсинг функций эксплуатации местных сетей связи в нескольких малых населенных пунктах. В этом проекте Maykor впервые использовала модель «гейншеринг» (gainsharing), когда выручка аутсорсера привязана к доходу, который получает заказчик от эксплуатации обслуживаемой аутсорсером инфраструктуры.

По сравнению с 2015 г. аутсорсинг внедрения и поддержки приложений в Maykor вырос на 20%. Флагманом этого направления является дочерняя компания Maykor-GMCS. Компания показала рост по всем ключевым услугам: ERP, CRM, BI, а также мобильной и заказной разработке. Такие результаты обусловлены долгосрочными контрактами, в том числе в области технического сопровождения систем заказчиков, а также новыми проектами, пояснили в Maykor. За прошедший год Maykor-GMCS расширила портфель решений, в том числе ИТ-решениями российской разработки.

В финансовом секторе увеличился спрос как на сервис банковского оборудования, так и на комплексный аутсорсинг, включающий поддержку ИТ-инфраструктуры. Комплексные проекты Maykor в течение года выполняла для Райффайзенбанка, «Альфа-Банка», Сбербанка и др. Услуги сервиса банковского оборудования, оказываемые дочерней компанией Maykor-BTE, показали 30% рост. Одним из ключевых достижений года по этому направлению в компании отметили победу в тендере на обслуживание автоматов по продаже билетов с POS-терминалами в «Московском метрополитене». Кроме того, Maykor-BTE открыла новые ремонтные центры в Чебоксарах, Краснодаре и Новосибирске. Ранее центр базировался только в Москве.

Второй год подряд «в плюсе» энергетика и производство — отрасли, которые ранее точечно прибегали к услугам аутсорсинга. В энергетике наиболее масштабные проекты были реализованы для «Юнипро», «РусГидро», СУЭК, «Россетей», Yota. В производстве — для «Аммоний», Stora Enso, Heineken, ММК, ТВСЗ.

Как и в прошлом году, почти в 2 раза выросло направление ИТ-аутсорсинга в транспортном секторе. Высокие темпы роста обеспечивает развитие проекта для АО УЭК по запуску единой транспортной карты «Стрелка» в Подмосковье, который Maykor выполняет c 2015 г.

«Последние три года Maykor активно наращивала базу контрактов по широкому спектру услуг. Сегодняшние реалии ИТ-рынка — возросшая активность конкурентов по ИТ-аутсорсингу, демпинг региональных игроков, оптимизация ИТ-бюджетов — сподвигли нас критически оценить наши контракты. Мы сосредоточили наши ресурсы на ключевых масштабных проектах, генерирующих максимальную ценность для клиента, и с оптимальными затратами для нас как поставщика услуг», — заявил Сергей Сульгин, президент Maykor.

Штат компании превысил 6100 человек, что на 19% выше аналогичного показателя прошлого года. Рост численности сотрудников связан, в том числе, с крупными аутсорсинговыми проектами, в рамках которых профильный сервисный персонал заказчиков перешел в Maykor.

На начало 2017 г. запланировано обновление стратегии развития Maykor, которая будет поддерживать увеличение доли рынка в части традиционных услуг компании и определять инновационные подходы, направленные на оптимизацию бизнеса клиентов при снижении их затрат.