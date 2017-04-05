«Крок» подвел итоги работы в 2016 году

«Крок» объявила о том, что в 2016 году общий объем бизнеса компании составил 28,505 млрд руб., что на 3,7% выше аналогичного показателя выручки предыдущего года. Позитивную динамику обеспечил рост ИТ-услуг на 10%. Наиболее активные направления показали рост от 20% до 80%.

За прошедший год «Крок» реализовала более 2000 проектов, при этом количество сервисных контрактов выросло на 3,3%, а объем по ним в среднем увеличился более чем на 10%. К числу заказчиков прибавилось более 200 новых компаний, в их числе игроки российского рынка из рейтинга ТОП-600 крупнейших российских компаний.

Численность штата компании на конец 2016 года составила 2174 (рост на 0,6%).

За 2016 год в портфель компании вошли более 50 новых вендоров, из них пятую часть составили российские производители. Также, в рамках развития новых компетенций «Крок», были подписаны партнерские соглашения с компаниями, специализирующимися на бизнес-аналитике и виртуализации данных, программно-определяемых решениях, информационном моделировании зданий и виртуальной реальности, а также физической и информационной безопасности.

Значительный рост на 24% в выручке «Крок» в 2016 году продемонстрировал нефтегазовый сектор. Компании активно реализовывали проекты по управлению финансовыми процессами, прогнозированию потребления нефтепродуктов, проводили комплексный аудит инфраструктуры. Так, «Крок» проанализировал работу двух десятков систем для территориально-распределенной компании Русснефть и составил план по модернизации ИТ-инфраструктуры заказчика. Главной целью проекта стало повышение надежности работы ИТ-инфраструктуры и оптимизация затрат на ее развитие. Для другой крупной нефтяной корпорации «Крок» создает систему комплексного оптимизационного планирования поставок топлива, предназначенную для снижения логистических затрат. Решение охватило более тысячи АЗС: система в том числе позволяет планировать продажу излишков и закупку топлива у других игроков рынка, то есть, оптимизировать логистические затраты через все доступные каналы.

Рост в 10% в структуре «Крок» продемонстрировал государственный сектор. Проекты в этом сегменте были связаны с импортозамещением, а также ориентированы на автоматизацию ключевых бизнес-процессов госорганов. Так, в рамках проекта по созданию комплексной информационной системы судов общей юрисдикции города Москвы КРОК внедрил прикладные системы "Электронный архив", "Электронное дело", «Система аудио и видеопротоколирования судебных заседаний», «Система межуровневого взаимодействия» и другие. Сейчас в проект вовлечено более 5 тысяч пользователей Мосгорсуда и 35 районных судов.

Большое количество проектов было реализовано в 2016 году для энергетической и промышленной отраслей. Рост в 6,5% и 5,2% соответственно обеспечили проекты по автоматизации управленческих, финансовых, информационных и производственных процессов. Кроме того, во внимание заказчиков данного сектора попали и умные энергосберегающие технологии. Например, для компании «АЛРОСА» мирового лидера алмазодобывающей отрасли, «Крок» создал умный офис площадью 11405 кв.м., включающий в себя 14 инженерных и мультимедиа систем. Проект позволил заказчику оптимизировать загрузку обслуживающего персонала, а также экономить денежные средства благодаря экономии на электроэнергии.

При незначительном росте в 0,4% в структуре выручки «Крок», в торговом секторе происходило активное движение. Драйверами выступили аутсорсинговые и облачные услуги, за счет которых ритейлеры оптимизировали свои ИТ-бюджеты и обеспечивали соответствие требованиям российского законодательства в области хранения и обработки персональных данных российских покупателей. Так, в 2016 году «Крок» осуществил перенос в свое облако ИТ-инфраструктуру и различные бизнес-системы нескольких крупных международных торговых сетей. Крупные ритейлеры также пробовали решения, позволяющие им повысить эффективность работы торговых точек. Так, с помощью системы мониторинга и прогнозирования количества посетителей на базе нескольких open source аналитических систем, «Крок» помог сети гипермаркетов регулировать количество открытых касс, оптимизируя зарплатный фонд, при точности прогноза в 90%.

Рост в 8% в выручке «Крок» показала транспортная отрасль. Компании из данной отрасли уделяли основное внимание обеспечению катастрофоустойчивости клиентских сервисов, повышению быстродействия и стабильности системы управления складом и логистикой. Например, интегратор помог «Аэроэкспресс» выйти на новый уровень обслуживания пассажиров, объединив 17 объектов заказчика в четырех городах России (Москва, Санкт-Петербург, Казань и Владивосток) с помощью создания катастрофоустойчивой сети передачи данных и системы корпоративных коммуникаций.

В 2016 году сегмент «разное» показал рост в 13,7%. В самостоятельный сегмент из него был выделен спортивный сектор, чья доля составила в выручке КРОК более 6%. Причиной этому стало завершение ряда крупнейших проектов компании в этом секторе, в том числе масштабный проект по оснащению стадиона ФК «Краснодар» 45 слаботочными системами, включающими системы безопасности, телетрансляции, телекоммуникаций, мультимедиа. Эксперты «Крок» осуществили уникальное для российского рынка внедрение высокоскоростного High Density (HD) Wi-Fi на всей чаше стадиона. Это позволило болельщикам всегда оставаться на связи и делиться контентом в социальных сетях непосредственно в ходе матча. В рамках проекта «Крок» также была внедрена система IP-TV и Digital Signage, которые обеспечивают трансляцию матчей и рекламных сообщений на 300 цифровых экранах стадиона.

Банковский и телеком секторы по итогам 2016 года показали спад в структуре «Крок» (-11% и -24,8% соответственно). Банковский сектор, при этом, по-прежнему составляет самую значительную долю в выручке компании (22%). В обоих сегментах есть уверенные точки роста: телеком операторы реализуют проекты по виртуализации в рамках сокращения затрат на инфраструктуру и при этом обеспечивая высокую скорость запуска новых сервисов и услуг для абонентов. Среди приоритетных задач финансовых организаций – обеспечение информационной безопасности при дистанционном банковском обслуживании и противодействие внутреннему мошенничеству, а также развитие наиболее выгодных и перспективных каналов обслуживания. Например, в 2016 году «Крок» реализовал проект по созданию полнофункционального контактного центра для уральского банка «Нейва», повысив качество работы операторов на 20% в том числе благодаря многоканальным коммуникациям (omni-channel), управляющим трудовыми ресурсами от прогнозирования нагрузки до формирования отчетности по использованию рабочего времени. Спросом пользовались и решения по увеличению вычислительной мощности для создания новых банковских продуктов без дополнительных затрат на строительство или аренду ЦОД. Так, для Связь-банка «Крок» спроектировал новую инфраструктуру виртуализации, объединившую две территориально-распределенные ИТ-площадки заказчика. В результате, производительность ИТ-систем и вычислительных ресурсов была увеличена в два раза, и заказчик получил возможность запускать новые интернет-услуги банка без сбоев.

«Год был очень непростым для многих традиционных заказчиков ИТ-отрасли: санкции, импортозамещение, санации, снижение спроса, дорогой доллар. Для многих секторов экономики наступил момент переосмысления своего бизнеса, их атакуют новоиспеченные конкуренты с замещающими предложениями. Я считаю, что добиться даже небольшого роста в такой год – большой успех всех сотрудников компании», — сказал Борис Бобровников, генеральный директор компании «Крок».

Падение выручки от поставок оборудования в «Крок» (на 17%) было компенсировано ростом выручки от ИТ-услуг (как было сказано выше, на 10%): разработки ПО, бизнес-приложений, сервисного обслуживания, облачных технологий, аудиовизуальных систем, решений виртуальной реальности, информационной безопасности и других.

Третий год подряд одним из самых динамичных направлений в «Крок» стала разработка ПО – в выручке компании рост направления составил 22,6%. На это повлияли и поддерживаемая государством политика по импортозамещению, и спрос на российскую разработку и открытого программного обеспечения со стороны заказчиков. С разработкой ПО в компании так или иначе связано большинство масштабных проектов. Например, для Всероссийской сельскохозяйственной переписи разработана автоматизированная система, обеспечивающая Росстат оперативными данными о ходе работ на десятках тысяч объектов по всей стране, автоматизирующая полный цикл сбора данных и подведения итогов. Причем, предварительные итоги переписи можно получить непосредственно после окончания опроса.

Уверенный рост продолжило демонстрировать направление бизнес-приложений (+14%). Самую высокую динамику продемонстрировало направление автоматизации транспортной логистики (TMS) и управления цепочек цепочками поставок (SCM). Проекты в этом сегменте уже продаются в формате управляемых сервисов. Так, например, в 2016 году завершен проект для компании JACOBS DOUWE EGBERTS с использованием облачного сервиса управления транспортной логистикой, главной целью которого стало сокращение бюджета транспортных расходов и оптимизация затрат на сопровождение и поддержку информационных систем.

Системы финансового управления также продолжают вызывать интерес у заказчиков, особенно в секторе ОПК. Среди недавних проектов – перевод крупнейшего предприятия российской космической отрасли с 8 филиалами, Центра имени М.В. Хруничева, на единую систему финансово-экономического управления на базе ПО 1С, что позволило сократить время на выверку и объединение данных из десятков разрозненных систем учета, в том числе западного производства.

Также спросом стабильно пользуются портальные и мобильные решения, а также направление документооборота, рост последнего в 2016 году составил 14,6%. Услуги этого направления были востребованы самыми разными отраслями – в частности, были созданы порталы для Выксунского металлургического завода, Государственного Эрмитажа и Государственного института русского языка. Для института специалисты «Крок» значительно переработали существующую версию портала, расширив для заказчика возможности инструментов онлайн-обучения, в том числе, оказания платных услуг: автоматическое формирование тарифов, введение новой услуги индивидуальной тьюторской поддержки, размещение рекламы на портале и ряда других.

Направление информационной безопасности показало рост в 12%. Драйверами выступили банковской сферы и ритейла, со стороны которых был активный спрос на решения по управлению идентификационными данными. Кроме того, решения ИБ использовались государственными органами в целях предотвращения террористических угроз. Так, в аэропорту Южно-Сахалинска «Крок» внедрил систему интеллектуального видеонаблюдения, используя которую сотрудники ФСБ и МВД предупреждают чрезвычайные ситуации и получают дополнительные материалы для расследования преступлений.

Рост в 8,6% наблюдается и у открытого в 2014 году направления систем управления техпроцессами (АСУ ТП). В числе других новых промышленных решений – системы экологического мониторинга (автоматизированного контроля вредных выбросов), крайне актуальные для производственных предприятий 1 категории негативного воздействия. Начиная с 2018 года (в соответствии с №219-ФЗ) наличие таких систем станет обязательным. Кроме того, «Крок» разработал новое решение, позволяющее корректно вести учет активов распределенных объектов для владельцев электрических сетей. Решение создано на основе геоинформационных технологий с использованием open-source. И, наконец, в числе новых решений направления комплексные системы диагностики и мониторинга состояния промышленного оборудования, которые позволяют предприятиям сократить эксплуатационные расходы на 10% и более. Развивался и консалтинг промышленных решений. В числе реализованных проектов - разработка стандартов организации (СТО) применительно к типовым решениям телемеханики и автоматизированным системам управления технологическими процессами подстанций «Россети», которые были приняты в качестве нормативных документов для всех дочерних обществ компании.

В телекоммуникационных решениях «Крок» локомотивом роста стали аудиовизуальные комплексы. Выручка данного направления увеличилась на 40% в общей выручке «Крок». Так, оснащение цифровыми экранами с системой Digital Signage МГТУ имени Н.Э. Баумана позволило ВУЗу проводить интерактивные лекционные занятия, конференции и торжественные мероприятия на новом технологическом уровне. Подобные проекты «Крок» также реализовал для ряда крупных международных производственных компаний.

Уверенный рост по итогам 2016 года продемонстрировало направление облачных технологий «Крок». Выручка по этому сегменту в годовом выражении увеличилась на 43%. Основным драйвером роста направления остается сервис аренды инфраструктуры (IaaS, Infrastructure as a Service) с возможностью создания единого контракта с двойным SLA, гарантирующим доступность серверов и производительность дисков на уровне 99,9%. Одним из крупных проектов 2016 года в этой области стала миграция в облако «Крок» ИТ-систем банка ЮНИСТРИМ, позволившая заказчику повысить надежность его транзакционной системы.

Стабильную долю в структуре выручки «Крок» сохраняет направление аутсорсинга ЦОД. Это говорит о высокой эффективности в условиях замедления развития российского рынка ЦОД и снижения спроса на colocation. Более 150 крупных российских и международных заказчиков резервируют свою ИТ-инфраструктуру в аутсорсинговых дата-центрах КРОК, включая ЦОД «Компрессор» с сертификацией по Tier III Gold от Uptime Institute (сертификация проекта, сертификация построенного объекта и сертификация обслуживания).

Замечательную динамику демонстрирует трансформированное в 2016 году направление виртуальной реальности (VR, Virtualreality) - 78%. Такому результату способствовали проекты для сферы продаж, корпоративного обучения и проектирования. Так, в интересах международной компании ДеЛаваль «Крок» реализовал проект по созданию виртуального макета умной фермы и сложного технологического оборудования заказчика. По итогам проекта ДеЛаваль получил возможность без труда демонстрировать высокотехнологичное оснащение ферм на персональных встречах и отраслевых выставках.

В рамках развития VR-направления в декабре 2016 года «Крок» в роли технологического партнера вошел в состав первого в России VR-Консорциума, направленного на развитие рынка промышленного применения виртуальной реальности в РФ. Компания планирует объединить свою экспертизу с ведущими разработчиками VR-контента, в том числе, с медиахолдингом ВГТРК (группа «Цифровое телевидение»), что позволит создать новые комплексные решения для бизнеса.

Все направления департамента интеллектуальных зданий продемонстрировали рост в структуре выручки компании в 2016 году. Увеличению доли направлений слаботочных и электромеханических систем (52,4% и 59,9% соответственно) способствовали проекты, связанные с инженерным оснащением стадионов, аэропортов и бизнес-центров. Рост в 60% продемонстрировало направление комплексных систем электро- и теплогенерации. В 2016 году специалисты «Крок» установили 7 дизель-динамических источников бесперебойного питания (ДДИБП) и комплекс климатических систем для одного крупного предприятия оборонного комплекса. Проекты в большой энергетике «Крок» реализует в том числе для энергоснабжения промышленных и общественных объектов. Направление капитального строительства практически удвоилось (рост – 98%). В частности, «Крок» завершил в 2016 году проект по капитальному ремонту, реконструкции и реставрации исторического здания в Смоленске. Был усилен фундамент и несущие стены, отремонтированы фасады, заменены перекрытия и кровля, отреставрированы центральный холл и парадная лестница 6-этажного здания площадью более 6000 кв. метров. Кроме того, «Крок» обеспечил условия для комфортной работы аппарата Арбитражного суда в историческом здании – внедрил системы вентиляции, отопления, кондиционирования и физической безопасности.

Развитие новой компетенции «Крок» в строительстве, BIM (Building information modelling), продолжилось в 2016 году сразу в нескольких департаментах – ДИТ (департамент информационных технологий) и ДИЗ (департамент интеллектуальных зданий). В частности, «Крок» помог ГКУ ЦОДД города Москвы во внедрении системы инженерного документооборота, повысив скорость и качество проектной работы (в области формирования и согласования планов организации дорожного движения). А для Минтранса Республики Татарстан и подведомственных ему организаций КРОК разработал дорожную карту перехода на BIM-методологию. Благодаря новой системе министерство планирует сократить затраты и повысить эффективность строительства автодорог и сооружений, а также подготовиться к вступлению в силу законодательного предписания об обязательном использовании BIM-технологии при проектировании объектов строительства в рамках госзаказа.

Рост направления комплексного сервиса и услуг поддержки в «Крок» по итогам года составил 14,9%. Основными драйверами стали направления телекоммуникационного сервиса (за счет крупных комплексных проектов техподдержки контактных центров ВТБ24, Tele2 и ряда других заказчиков) и инженерного сервиса, рост которого составил в 21,4%.

«Успешно завершив первое 25-летие, мы задумались о том, за какими технологиями стоит будущее, не только нашей компании, но и ИТ-рынка, и всего человечества. На днях «Крок» совместно с Минприроды РФ и Институтом Арктики и Антарктики запускает акцию, которой мы призываем каждого желающего из любой точки мира оставить послание в будущее. Оно станет доступным адресату через 25 лет, в 2042 году. Будет интересно посмотреть, какие прогнозы в итоге сбудутся», — сказала Вероника Гименез, заместитель генерального директора компании «Крок».