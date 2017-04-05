В «Ростелекоме» назначен новый старший вице-президент

«Ростелеком» объявил о том, что Сергей Анохин назначен на пост старшего вице-президента компании. На новом посту он будет отвечать за вопросы стратегического планирования, слияний и поглощений, а также взаимодействия с инвесторами. Кроме того, в сферу его ответственности войдет координация мероприятий по реализации стратегии, программы инновационного развития, реализация проектов повышения операционной эффективности, а также проектов трансформации компании.

Сергей Николаевич Анохин родился в Москве в 1979 г. Окончил Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова по специальности «финансы и кредит».

Начал карьеру в 2000 г. в высокотехнологичном секторе, в компании SAS, пройдя путь от консультанта и руководителя проектов по внедрению систем планирования и финансовой отчетности до главы направления по работе с финансовым сектором. В 2007 г. перешел в банковский сектор на позицию вице-президента, начальника управления в розничном ВТБ24, а с 2011 г. – вице-президента, заместителя финансового директора.

В 2014 году в рамках формирования выделенной бизнес-линии Группы ВТБ по работе со средним бизнесом перешел в головной Банк ВТБ, где возглавил финансовый блок новой бизнес-линии в позиции финансового директора среднего бизнеса – старшего вице-президента. В период присоединения Банка Москвы к Банку ВТБ в 2015-2016 годах дополнительно возглавлял планово-экономический департамент Банка Москвы, отвечая за функционал подразделения и задачи по интеграции процессов, систем и персонала. Как в ВТБ24, так и в ВТБ Сергей Анохин непосредственно участвовал в задачах формирования и реализации стратегии организаций.

«Рад, что Сергей Анохин присоединился к управленческой команде «Ростелекома». Направления деятельности, которые ему предстоит развивать, лежат на стыке стратегии, трансформации бизнеса и поиска дополнительных экономических выгод и синергий, – сказал президент компании Михаил Осеевский. – Для реализации поставленных задач необходимо применять системный подход и проектные решения, чему будут содействовать профессиональные качества и опыт Сергея Анохина».