Председатель совета директоров компании «Национальный Центр Информатизации» Василий Бровко вошел в состав рабочей группы Экономического совета при президенте РФ по направлению «Цифровая экономика», распоряжение о создании которой накануне утвердил глава российского государства Владимир Путин. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщили CNews в «Ростехе».

Заниматься цифровизацией российской экономики при президенте также будут: помощники главы государства Андрей Белоусов и Игорь Щеголев, заместитель начальника Экспертного управления президента России Леонид Осипов, первый замруководителя аппарата правительства Максим Акимов, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, руководитель Минкомсвязи Николай Никифоров, глава Роспотребнадздора Анна Попова, а также президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Василий Бровко родился 6 февраля 1987 г. В 2009 г. окончил философский факультет МГУ по специальности «Политический пиар и связи с общественностью». В 2004 г. создал свой первый медиапроект — молодежный интернет-журнал Sreda.org. В 2006 г. занял должность продюсера политического и развлекательного блоков телеканала О2ТВ, где создал более 15 телепрограмм. В 2007 г. по приглашению руководства ВГТРК перешел на пост директора дирекции прайм-таймового вещания радиопрограмм ГРК «Маяк», где участвовал в ребрендинге радиостанции.

В 2008-2009 гг. Бровко работал креативным директором журнала «Русский пионер». В январе 2008 г. основал центр стратегических коммуникаций «Апостол» (до ребрендинга компания называлась «Пост-ТВ»). В 2009 г. запустил ТВ-проект «Нереальная политика» с Тиной Канделаки и Андреем Колесниковым. В 2010-2012 гг. продюсировал проект «Инфомания», который «Апостол» производил для телеканала СТС. Помимо этого, под руководством Василия Бровко «Апостол» работал с такими компаниями, как «Аэрофлот», Oriflame, футбольным клубом «Анжи», интернет-провайдером Yota, Правительством Москвы, Правительством республики Татарстан и другими.

В 2012-2013 гг. Василий Бровко руководил позиционированием ГК «Ростех» в России и за рубежом. Под его руководством был реализован целый ряд проектов, в частности, проведен ребрендинг «Ростеха» и ряда входящих в корпорацию холдингов, обновлены все составляющие бренда. В декабре 2013 г. по приглашению руководства ГК «Ростех» возглавил службу коммуникаций, а затем — департамент коммуникаций и информации, позже преобразованный в департамент по коммуникациям, аналитике и стратегическим исследованиям.

В 2014 г. Василий Бровко вошел в состав совета директоров «РТ-Информ». Является председателем совета директоров НЦИ. Будучи членом совета директоров «РТ-Экспо», курирует участие «Ростеха» в ключевых гражданских выставках и мероприятиях, таких как «Иннопром», ПМЭФ, ЦИПР, «Биотехмед».

В 2016 г. Бровко был назначен директором по особым поручениям. В рамках новой должности Василий отвечает за реализацию специальных проектов в различных отраслях — в большинстве своем это комплексные проекты развития. Так, под руководством Василия Бровко реализуется проект единой электронно-образовательной среды, проект по развертыванию глобальной ИТ-инфраструктуры в рамках Чемпионата мира по футболу-2018, а также проводится информационно-аналитическое обеспечение органов управления корпорации.

Помимо этого, председатель совета директоров НЦИ отвечает за проект по созданию образовательно-урбанистического проекта на базе тульской «Октавы», создание центра компетенций по промышленному дизайну и другие проекты.