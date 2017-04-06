«Группа компаний Систематика» обновила логотип и фирменный стиль

«Группа компаний Систематика» (ГКС) представила новый логотип и фирменный стиль. Обновленный бренд лаконично и емко отражает масштаб группы и соответствует ее потребностям в бизнес-задачах на ИТ-рынке, сообщили CNews в «Систематике».

ГКС объединяет 12 компаний и более 1200 специалистов. Группа консолидирует 27-летний опыт работы и обладает диверсифицированным портфелем компетенций и ИТ-услуг от системной интеграции и внедрения приложений до проектной дистрибуции. ГКС реализует проекты во всех субъектах Российской Федерации и более чем в 20 отраслях экономики.

Обновление идентичности бренда было необходимо для решения двух задач: функциональной и коммуникативной. С функциональной точки зрения визуальная идентичность бренда ГКС объединяет все дочерние компании в единую систему, передающую структуру группы, масштаб деятельности и корпоративный характер взаимоотношений. Новая идентичность помогает выстроить коммуникации от имени управляющей компании, рассказали в компании.

«Группа была создана в 2007 году. Стремительный рост и расширение спектра направлений деятельности внутри группы привели к проблеме смешения названий, что и стало основной причиной ребрендинга. К тому же, существовавшие до этого логотип и фирменный стиль “Группы компаний Систематика” были разработаны 10 лет назад и требовали переработки в соответствии с современными тенденциями брендинга и дизайна. Этот аспект особенно важен для ГКС, как компании из сферы ИТ, реализующей сложные технологичные проекты и занимающейся множеством инновационных разработок», — подчеркнула Анастасия Стависская, директор по маркетингу ГКС.



Логотип «Группы компаний Систематика» с 2007 по 2017 гг.

По словам представителей ГКС, с точки зрения коммуникаций, новый стиль компании формирует впечатление строгой, устойчивой и активной организации.



Новый логотип ГКС

Арсений Кутовой, генеральный директор студии Dotorg, проводившей ребрендинг, отметил: «При достижении компанией определенного статуса, отпадает необходимость в нагромождении символов и образов в логотипе. Деловая репутация, опыт внедрений, клиенты и партнеры в корпоративном брендинге говорят о компании больше, чем знаки и символы. Мы убрали вербальный и визуальный шум вокруг, оставили только аббревиатуру — ГКС, компании достаточно уникального шрифтового начертания и короткого имени, которое все знают. Фирменный красный цвет помогает акцентировать внимание на лидерстве, успешности и активности группы. Эстетический прагматизм и функциональность визуальной системы — актуальное направление развития корпоративного бренд-дизайна на ближайшие годы».

Для компании, чьи компетенции охватывают всю категорию ИТ-услуг, сфера стала оптимальным и символичным дополнительным элементом фирменного стиля. Она отражает объединение дочерних компаний и единство их многообразия в ГКС, пояснили в «Систематике».

Участники объединенной команды, работавшей над проектом нового бренда ГКС, уверены, что новый логотип и стиль вызовут позитивную реакцию клиентов, партнеров и вендоров, а самое главное — помогут сформировать и поддерживать образ глобальной компании, отвечающей запросам своих клиентов и требованиям современного рынка.