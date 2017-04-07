Dell Technologies представила отчет по итогам финансового года

Dell Technologies объявила результаты за 4 квартал и полный 2017 финансовый год, отражающие рост бизнеса и влияние сделки по слиянию с корпорацией EMC. В четвертом квартале консолидированный доход от продолжающихся операций составил $20,1 млрд, а доход от продолжающихся операций, рассчитанный не по GAAP $20,6 млрд. В течение квартала операционный убыток Dell Technologies составил $1,7 млрд. При этом операционная прибыль не по GAAP составила $1,8 млрд.

За полный финансовый год консолидированный доход от продолжающихся операций составил $61,6 млрд, а доход от продолжающихся операций, рассчитанный не по GAAP, — $62,8 млрд. Группа компаний понесла операционный убыток в размере $3,3 млрд. При этом операционная прибыль не по GAAP составила $5,1 млрд.

Из-за сделки с корпорацией EMC и приватизации компании Dell в течение следующих нескольких лет сохранятся существенные не денежные элементы, влияющие на разницу результатов, рассчитываемых по GAAP и не по GAAP. Финансовые данные Dell Technologies за прошлый год не включают исторические результаты EMC, что оказывает влияние на сопоставление данных с предшествующим годом.

«Я доволен результатами нашей деятельности в 2017 финансовом году, ростом бизнеса клиентских систем и отдачей от инвестиций, осуществляемых в направление инфраструктурных решений, — отметил Том Свит (Tom Sweet), главный финансовый директор Dell Technologies. — В 2018 финансовом году мы будем развивать достигнутые успехи, используя новые возможности выхода на рынок, ориентироваться на целевые показатели по выручке и сокращать затраты; также мы продолжим инвестировать средства в наш обширный портфель решений».

Группа компаний Dell Technologies закончила год с балансом денежных средств и инвестиций в размере $15,3 млрд, что на $287 млн больше по сравнению с третьим кварталом. С момента закрытия сделки с EMC Dell Technologies выплатила приблизительно $7 млрд долга и выкупила на $824 млн обыкновенных акций Класса V в рамках ранее объявленных программ выкупа акций.

Dell Technologies также объявила, что совет директоров утвердил поправку к существующей программе выкупа акций Класса V, увеличив сумму выкупа дополнительно на 300 млн долларов в течение шести месяцев. Эта сумма будет финансироваться исключительно за счет нового соглашения с VMware о покупке акций VMware Класса A.

В течение календарного года подразделение клиентских решений Client Solutions Group продолжало опережать рынок по всему миру — как в коммерческих, так и в потребительских категориях продуктов. Доход за четвертый финансовый квартал составил 9,8 млрд долларов, что на 11% больше по сравнению с четвертым кварталом предыдущего года, а доход за весь год составил $36,8 млрд, что на 2% больше, чем в 2016 финансовом году. Операционная прибыль за квартал составила $342 млн и $1,8 млрд за весь год.

Основные события четвертого квартала включают в себя:

Поставки ПК — 11 млн штук. Это наибольший объем продукции, отгруженный с четвертого квартала 2011 года .

Рост поставок ПК за год — 8,2%, что является лучшим показателем среди первых семи поставщиков ПК; при этом поставки ПК в единицах продукции росли 16 кварталов подряд, и за календарный год рыночная доля ПК увеличилась на 150 базисных пунктов.

№1 по доле рынка в мире в сегменте мониторов; доля рынка в единицах продукции растет 16 квартал подряд.

В четвертом квартале доход подразделения инфраструктурных решений Infrastructure Solutions Group составил $8,4 млрд, в том числе $3,6 млрд – за счет поставок серверов и сетевого оборудования и $4,8 млрд – за счет систем хранения данных. Операционная прибыль достигла $1 млрд.

Компания вновь стала лидером по количеству поставленных серверов на мировом рынке благодаря продажам серверов PowerEdge для массового рынка. Первое место в сегменте флэш-массивов по доле рынка ; 2016 год завершен с потенциальным спросом в более чем $4 млрд. Самый быстрорастущий в отрасли поставщик гиперконвергентной инфраструктуры в течение четвертого календарного квартала с более чем 300-процентным ростом спроса.

Доход VMware за четвертый квартал составил $1,9 млрд, операционная прибыль — $565 млн, или 29,2% выручки.