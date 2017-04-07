В «Коммуникации для инноваций» избран новый состав совета директоров

Единственный акционер головной компании группы Inoventica «Коммуникации для инноваций» (КДИ) — АО «Региональная инициатива» — принял решение об избрании нового состава совета директоров. Об этом CNews сообщили в Inoventica.

Впервые в совет директоров КДИ был избран Олег Попов — эксперт по управлению активами в областях ИТ, телекоммуникаций, цифрового медиа и платного телевидения, в прошлом заместитель генерального директора и член Правления в МГТС и компании «Северо-Западный Телеком». В последние несколько лет работал в независимом инвестиционном холдинге Cellex Communications S.A. в качестве члена совета директоров Prodea Systems Inc. и Azertelecom LLC, а также генерального директора BBTV LLC и Prodea Distribution LLC.

В компетенции Олега Попова на посту члена совета директоров КДИ будут вопросы инновационной политики, привлечения инвестиций и развития ключевых компетенций компании в области интернета вещей, продвижения продуктов Inoventica на международных рынках.

«Уникальный опыт Попова Олега по управлению бизнесом компаний сегмента digital, а также знание зарубежных рынков от Северной Америки до Ближнего Востока необходимы как для реализации стратегии международной экспансии Inoventica, так и для компетентного управления компанией», — подчеркнул Виталий Слизень, генеральный директор, член совета директоров Inoventica.

Олег Попов родился 24 мая 1968 г. В 1990 г. окончил Военный университет связи (ранее ЛВВИУС им. Ленсовета) по специальности «Электросвязь». В 2009 г. получил образование в ГОУ «Московская академия рынка труда и информационных технологий» по специальности «Менеджмент организации». С 1993 г. по 1998 г. работал в компаниях западных экспедиторов в должности начальника отдела складирования АОЗТ «Астрос», начальника таможенного терминала СП «ЮСИС Лимитед», заместителя главы представительства «Табакнаси Реефер Сервисиз» в Санкт-Петербурге. С 1998 по 2003 гг. занимал должности начальника отдела комплексных проектов «Агентства ВТН» и менеджера по маркетингу компании «Петербург-Внештранс». С 2003 по 2004 гг. руководил департаментом логистики и таможенного оформления «Форд Мотор Компани». С 2004 по 2011 гг. являлся заместителем генерального директора — коммерческим директором, членом Правления «Северо-Западный Телеком». С 2011 по 2012 гг. был заместителем генерального директора — коммерческим директором, членом Правления МГТС.

С 2013 перешел в независимый инвестиционный холдинг Cellex Communications S.A., где по 2016 гг. занимал должности члена совета директоров Azertelecom LLC, генерального директора Prodea Distribution LLC, члена совета директоров Prodea Systems Inc., генерального директора BBTV LLC. Сфера деятельности — инновационные облачные технологии и SaaS-решения в области интернета вещей, оказание мультисервисных услуг, география бизнеса — Баку-Даллас-Москва-Стамбул-Дубай.

В то же время, сохранили свои посты в совете директоров КДИ: председатель совета директоров Равиль Зиганшин (генеральный директор ПСО «Казань»), Виталий Слизень (генеральный директор Inoventica), Максим Коробов (акционер компании «Иновентика технолоджес) и Валерий Воронин (заместитель генерального директора ПСО «Казань»). Вышел из состава совета директоров Олег Махно, исполнительный директор АНО «Национальный библиотечный ресурс».

В предыдущие годы в состав совета директоров «КДИ» входили: Игорь Путин, Алексей Радов, генеральный директор ЗАО «Региональная инициатива», Владимир Щербинин, член Cовета директоров «МПО Классика», и Виталий Мосеев, генеральный директор «МПО Классика».