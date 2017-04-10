Acronis открыла новый офис в Санкт-Петербурге

Компания Acronis, работающая в сфере защиты и хранения данных в гибридных облачных хранилищах, открыла офис в Санкт-Петербурге. В рамках деятельности нового офиса группа ведущих программистов из «северной столицы» займется разработками в области хранения и защиты информации, а также внедрением в решения компании технологий на основе искусственного интеллекта и машинного обучения, сообщили CNews в Acronis.

В 2014 г. группой программистов из Санкт-Петербурга под руководством Сергея Уласеня был разработан чат-бот Евгений Густман, который стал одной из первых программ, сумевшей убедить группу судей в том, что они общаются с реальным человеком. В начале 2017 г. Сергей Уласень с группой коллег присоединяется к Acronis в должности директора по разработке. Его группа занимается разработкой решений для семантического поиска, поиска на естественном языке, а также применением технологий искусственного интеллекта для защиты данных.

«В начале этого года мы презентовали революционный продукт — Acronis True Image 2017 New Generation, одной из особенностей которого является применение технологии Acronis Active Protection, выявляющей в режиме реального времени подозрительную активность на компьютере и не позволяющей вредоносным программам уничтожить пользовательские данные, их резервные копии, а также нарушить работу самого продукта для операционных систем семейства Windows. Применяя технологии на основе искусственного интеллекта, мы сможем сделать наши решения более безопасными и удобными в использовании», — заявил Станислав Протасов, сооснователь и старший вице-президент по разработке компании Acronis.

Открытие нового офиса Acronis в Санкт-Петербурге также станет следующим этапом в развитии сотрудничества с ведущими техническими университетами страны, считают в компании. Acronis уже давно сотрудничает с Санкт-Петербургским академическим университетом. А в начале этого года компания и университет ИТМО подписали соглашение о сотрудничестве в разработке совместных образовательных программ, проведении научных исследований и реализации совместных проектов.