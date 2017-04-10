Александр Сараев назначен исполнительным директором ГК «Компьюлинк»

Группа компаний «Компьюлинк» объявила о назначении на пост исполнительного директора Александра Сараева.

Как рассказали CNews в «Компьюлинке», в обязанности нового директора войдет управление операционной деятельностью компании, в том числе руководство бэк-офисом организации: департаментом управления и подбора персонала, департаментом информационных технологий, департаментом маркетинга, тендерным департаментом, юридической и административными службами, департаментом логистики, закупками и др.

Александр Сараев имеет высшее техническое образование. В 1992 г. окончил факультет электроники и счетно-решающей техники Московского лесотехнического института. В 2006 г. получил степень EMBA в Высшей школе экономики. До прихода в ГК «Компьюлинк» занимал руководящие посты в организациях финансового и ИТ-секторов, в частности, в ГК «Астерос», где с 2007 по 2011 гг. был генеральным директором, а в 2012 г. — вице-президентом. С 2013 г. работал исполнительным директором компании Positive Technologies, специализирующейся в области комплексной защиты крупных информационных систем от современных киберугроз.

Как отмечается, свои основные задачи на посту исполнительного директора ГК «Компьюлинк» Александр Сараев видит в построении стратегии управления бизнес-процессами и определении приоритетов корпоративного развития компании. Обладая обширным опытом в области организации взаимодействия между подразделениями, он планирует повысить показатели компании, связанные с текущей операционной деятельностью.