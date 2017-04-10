Выручка «Системного софта» за 2016 год выросла на 84,6%

Системный интегратор и мультисервисный провайдер «Системный софт» объявил итоги 2016 финансового года. В период с 1 января по 31 декабря выручка компании составила 2,45 млрд руб., что на 84,6% больше, чем за аналогичный период 2015 г., когда объем выручки был равен 1,327 млрд руб. Количество персонала в компании увеличилось за этот период с 50 до 98 человек.

Анализируя основные драйверы роста, руководство компании выделяет три основных фактора. Первый – развитие компетенций и экспертизы, позволившее открыть в компании ряд новых направлений (в частности, по продуктам для разработчиков ПО Atlassian), а также существенно усилить существовавшие ранее (в частности, направление информационной безопасности).

Вторым фактором роста стало укрепление партнерства с крупнейшими вендорами, в том числе получение максимальных статусов у нескольких мировых лидеров программной разработки. Третий драйвер – стремительное развитие проектов в области системной интеграции, которое стало следствием наращивания экспертизы и развития внутренней культуры компании.

«Расти быстрее рынка, еще и в условиях продолжающегося спада, очень сложно. Однако “Системный софт” существенно увеличивает оборот уже второй год подряд – по итогам 2015 года рост выручки составил 45%. Тем не менее, на 2017 год мы поставили еще более амбициозную задачу – удвоить оборот компании. В первую очередь, мы планируем достичь этой цели за счет проектов системной интеграции, в том числе внедрения специализированных систем, которые пока слабо представлены на рынке», – отметил генеральный директор компании «Системный софт» Максим Тикуркин.

Приоритетными направлениями развития «Системного софта» на 2017 год станут информационная безопасность, развитие направления ПО для разработчиков (в т.ч. Atlassian), активное развитие проектов внедрения, в том числе в государственном секторе.

«Системный софт» основан в Москве в 2008 г. Компания специализировалась на дистрибуции и розничной продаже ПО. В 2015 г. начался процесс трансформации бизнеса «Системного софта»: компания вышла на рынок системной интеграции и стала осуществлять проекты внедрения программных продуктов в коммерческих структурах и государственных организациях.