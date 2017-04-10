«Яндекс» открыл регистрацию на шестой чемпионат по спортивному программированию

Открылась регистрация на международный чемпионат по спортивному программированию «Яндекс.Алгоритм». Состязание состоится уже в шестой раз. В прошлом году заявки на участие в чемпионате подали более 4,5 тыс. человек из 70 стран, сообщили CNews в «Яндексе».

Разминочный и квалификационный раунды «Яндекс.Алгоритма» пройдут в апреле, а отборочные раунды — в мае-июне. В финал чемпионата выйдут 25 участников, показавших в ходе отборочного этапа лучшие результаты. Финальный раунд будет проведён 18 июля в московском офисе «Яндекса».

Отборочный этап чемпионата в этом году будет включать необычный раунд — марафонский. В нём участникам будет предложена одна оптимизационная задача. Такие задачи не имеют полного решения, зато допускают множество приближённых, пояснили в компании. Чем лучший вариант решения предложат участники, тем больше баллов они получат. Оптимизационные задачи схожи с прикладными проблемами, которые решают программисты в реальной жизни.

Призовой фонд «Яндекс.Алгоритма» составит p540 тыс. Из них p300 тыс. — награда за первое место, p150 тыс. — за второе и p90 тыс. — за третье. 512 лучших участников получат футболки с символикой чемпионата.

Как отмечается, «Яндекс.Алгоритм» проводится с 2011 г. Первый чемпионат выиграл Пётр Митричев. В 2012 г. состязание не проводилось. Три года подряд — в 2013, 2014 и 2015 гг. — победителем «Алгоритма» становился Геннадий Короткевич, а в прошлом году главный приз завоевал Егор Куликов.