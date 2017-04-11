ФРИИ: власть и бизнес судят о российских стартапах по стереотипам. Инфографика

По данным опроса, проведенного ФРИИ, представители власти и бизнеса оценивают предпринимательские навыки российских стартаперов ниже среднего (на 2,9 и 2,8 из 5 баллов соответственно). Более того, почти половина респондентов из корпоративного сектора и органов власти склонны считать, что российские ИТ-стартапы вторичны и не обладают оригинальными идеями. Утверждение «на российском рынке технологических стартапов нет оригинальных идей, а все лучшие идеи взяты из-за рубежа» в группах «бизнес» и «власть» поддерживают 46 и 45% соответственно.

Практики рынка - бизнес-ангелы и представители венчурных фондов - наоборот, выше других фокус-групп оценивают предпринимательские навыки российских стартаперов (3,4 балла из 5). Говоря о конкретных качествах ИТ-предпринимателей, эксперты чаще всего подразумевали готовность к риску, желание получить сверхприбыль, инициативность, ответственность и предпринимательское чутье (умение верно выбрать перспективные проекты). Также венчурные эксперты высоко оценили уникальность российских проектов: 84% принципиально не согласны с тем, что российские проекты – «копирки» зарубежных.

«Опрос ФРИИ говорит о том, что между ключевыми стейкхолдерами и стартапами есть дистанция, которая характерна для венчурных рынков на ранних этапах развития. Крупный бизнес (в том числе представители госкомпаний) пока еще не привык покупать технологии на рынке, exit-ы поздних раундов, как известно, достаточно редкое явление. Бизнес предпочитает вложения в r&d. Именно из-за отсутствия практики взаимодействия со стартапами, на рынке не так много достоверной и правдивой информации о текущем состоянии отрасли, зато бытует много устаревших стереотипов. Один из них как раз относится к культуре предпринимательства: «в России не умеют делать бизнес». В итоге респонденты либо вообще не знают, как оценить предпринимательские навыки фаундеров, либо руководствуются информацией о состоянии рынка пяти-десятилетней давности», - отметил Евгений Борисов, заместитель директора по развитию ФРИИ.

В опросе ФРИИ приняли участие 162 человека, из числа пяти фокус-групп: представители крупного бизнеса, руководители ведущих российских венчурных фондов и бизнес-ангелы, интернет-предприниматели, а также представители органов власти и СМИ.