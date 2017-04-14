«Русский музей» создаст мобильное приложения с видеогидом для глухих и слабослышащих посетителей

«Русский музей» приступил к созданию мобильного приложения с видеогидом для глухих и слабослышащих посетителей на жестовом языке. Это даст возможность глухим людям самостоятельно знакомиться с экспозицией музея. Первая версия видеогида будет доступна в декабре 2017 г. и будет состоять из четырёх экскурсионных маршрутов, сообщили CNews в First Line Software.

Как отмечается, видеогид создаётся в рамках благотворительной программы «Слышишь?», которую поддерживают компании Санкт-Петербурга, а также известные актеры, музыканты и ученые, Всероссийское общество глухих, команда проекта кинословаря «Вижу смысл». Технологическим партнёром проекта стала компания First Line Software, которая разработает мобильное приложение для видеогида бесплатно. Скачав приложение, пользователи получат доступ к интерактивной карте экспонатов музея с видеогидом на языке жестов. Приложение разрабатывается для смартфонов Android и iOS.

«Разработка первой версии приложения — это лишь начало. Мы хотим попробовать использовать наши взаимоотношения с вузами и студентами-программистами, для того того чтобы собраться вместе и покреативить на тему развития приложения», — заявил Александр Поздняков, гендиректор First Line Software.

Куратор благотворительной программы «Слышишь?» Ринат Умяров отметил: «Это новый для России тип файндрайзинг-проекта, в рамках которого компании из разных сфер решили объединиться, поделиться компетенциями и решить общую задачу. Такой масштабный проект можно реализовать только вместе».

В рамках проекта организован сбор средств на создание непосредственно видеогида на жестовом языке, в котором снимутся профессиональные актёры-сурдопереводчики. Для создания видеогида необходимо собрать 1 млн рублей. Сборы пройдут в ресторанах «Две палочки». В апреле в ресторанах сети в Санкт-Петербурге и Москве появится особенная позиция под названием «Победа над солнцем»: каждый гость, заказавший этот десерт, автоматически перечислит порядка 100 руб. в пользу проекта.

«Уверен, что общими усилиями мы сможем к концу года предложить посетителям музея видеогид на жестовом языке, который откроет для неслышащих людей Михайловский дворец и его главные шедевры», — заявил директор «Русского музея» Владимир Гусев.