Россия: отечественные планетарные сканеры по итогам 2016 года захватили 87% рынка

Согласно данным корпорации «Элар», процесс переориентирования российских покупателей на отечественные планетарные сканеры, начавшийся в 2014 г., завершен. На фоне падения рубля и волне импортозамещения последние два года на внутреннем рынке происходил устойчивый рост доли оборудования российского производства. К 2016 г. отечественные планетарные сканеры занимали уже рекордные 85% рынка. Тенденция сохранилась и в прошлом году — по итогам 2016 г. доля российских устройств выросла до 87%, сообщили CNews в «Элар».

Рынок

По опросам клиентов ведущих ИТ-компаний, выбор в пользу отечественных устройств обуславливается доступной ценой и возможностью прямого сервисного обслуживания у производителя. «На основании сервисного мониторинга главных производителей сканеров видно, что качество российского сканирующего оборудования за последние годы существенно выросло, показатели отказов техники находятся на общемировом уровне, — отметили представители «Элар». — Немаловажным фактором, влияющим на увеличение доли рынка отечественных устройств, стал процесс обновления российскими компаниями устаревшего парка сканирующей техники, который в прошлом году значительно усилился. Это связано, прежде всего, с тем, что к 2016 году вырос средний возраст используемых планетарных сканеров, и многие иностранные образцы техники “первой волны” оказались слишком дороги в эксплуатации и уже не удовлетворяли в полной мере требованиям заказчиков».

Однако, несмотря на импортозамещение, объем российского рынка планетарных сканеров в 2016 г. сократился на 26% по сравнению с 2015 г. Если в 2015 г. было продано 196 планетарных сканеров, то, по данным мониторинга государственных закупок и информации от коммерческих компаний, в прошлом году — 145 экземпляров.



Динамика продаж планетарных сканеров, РФ (2011-2016 гг.)

Падение обусловлено, главным образом, отсутствием централизованных закупок с большим количеством сканеров. К примеру, в 2015 г. только Росреестр приобрел 72 устройства, отметили в компании.

В прошлом году таких больших закупок не было. По информации «Элар», объем крупнейшей поставки составил 32 планетарных сканера для Министерства обороны, которые предназначены для образовательных учреждений ведомства. В деньгах в 2016 г. российский рынок упал примерно на 34% по сравнению с 2015 г.

Заказчики

Традиционно больше всех планетарные сканеры покупают в госсекторе, и 2016 г. не стал исключением. Так, совокупная доля государственных заказчиков, по данным корпорации, составляет 72% от общего числа покупателей сканеров. Под государственными заказчиками понимаются: госкомпании, учреждения культуры, образовательные учреждения, муниципалитеты и т.д. В целом в прошлом году на госсектор пришлось 61 закупка, когда как на коммерческий всего 21.



Количество закупок планетарных сканеров по отраслям, РФ, 2016 г. (по данным сайта zakupki.gov.ru)

По итогам 2016 г. выросли продажи в библиотеках, архивах и музеях. Снизились в муниципалитетах и вузах. В коммерческом секторе и промышленности остались на прежнем уровне. Между тем, добавилось экспортное направление. В частности, «Элар» в прошлом году начала поставки своих планетарных сканеров марки «ЭларСкан» в Северную Америку и Европу.

Кроме того, в 2016 г. увеличилось количество одиночных закупок. Это обусловлено притоком заказчиков из отраслей, которые до этого не пользовались планетарными сканерами. Пример — банковский сектор, где в 2016 г. было несколько поставок. Банкиры обратились к планетарным сканерам как к более производительной и удобной альтернативе офисным МФУ при сканировании больших объемов сшитых документов, пояснили в компании.

Модели

В 2016 г. на российском рынке планетарных сканеров сменился лидер. По оценкам «Элар», им стал отечественный сканер «ЭларСкан А2», сместивший по итогам прошлого года чемпиона трех последних лет, другого «россиянина» — сканер «Элар ПланСкан А2В», который расположился на второй строчке рейтинга продаж.

«ЭларСканов» в 2016 г. всего было продано 69 экземпляров, а «Элар ПланСкан А2В» — 47 штук. Остальные модели продавались небольшими тиражами: российские Optima-V и «СинтарексМастер», некогда популярные зарубежные Atiz, Zeutschel, SMA находили своих заказчиков нечасто, заметили в корпорации. Исключением среди сканеров зарубежного производства стали устройства итальянской марки Metis, которых было продано 9 штук. Преимущественно эти сканеры покупали учреждения культуры.



Продажи планетарных сканеров 2016 г. по моделям, РФ, шт. (по данным сайта zakupki.gov.ru)

По утверждению «Элар», самой доступной по стоимости моделью на российском рынке стал «ЭларСкан А2», цена которого начинается от 440 тыс. руб. В свою очередь, сканер «Элар ПланСкан А2В» является самым доступным сканером с ПЗС системой сканирования на формате А2, его стоимость стартует с отметки 1,2 млн руб.

В целом в 2016 г. сократились продажи всех основных игроков рынка. При этом доля отечественных производителей выросла на 2% и к 2017 г. составляет 87% российского рынка, указали в корпорации. Российские заказчики практически полностью отказались от зарубежной техники и повсеместно отдают предпочтение российской продукции.

В то же время, по итогам года наметилась тенденция на поступление запросов по обновлению старой сканирующей техники и повторных продаж действующим клиентам. Планетарные сканеры все еще широко востребованы в учреждениях культуры. В 2017 г. намечается рост продаж в коммерческих организациях и промышленности, которые видят в планетарных сканерах более эффективную замену, с точки зрения производительности и надежности, традиционной офисной техники.

Об исследовании

Исследование российского рынка планетарных сканеров проводилось в феврале 2017 г. Инициатором исследования является корпорация «Элар», автором — эксперт/аналитик корпорации Александр Кузнецов. Исследование основано на базе информации, представленной на общедоступных интернет-ресурсах, в том числе сайтах госзакупок zakupki.gov.ru (проанализировано свыше 3 тыс. закупок), полученной по итогам мониторинга отраслевых порталов и форумов, сайтов и новостей поставщиков/производителей и их опроса, на базе аналитических отчетов, данных продаж, опросов отраслевых менеджеров и экспертов отрасли, а также данных финансового департамента «Элар».