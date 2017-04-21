Oracle создаст полную облачную платформу для сбора маркетинговых данных: покупка Moat

Корпорация Oracle объявила о подписании соглашения о приобретении Moat — быстрорастущей облачной компании в области мониторинга и измерений цифровых показателей. Moat дополнит платформу Oracle Data Cloud, использующую данные и аналитику для оптимизации рекламы ведущих маркетологов и издательств, сообщили CNews в Oracle. Ожидается, что сочетание возможностей аналитики Oracle и Moat позволит связать данные с откликами потребителей, чтобы улучшить восприятие рекламных объявлений и оптимизировать бизнес.

По словам представителей корпорации, Moat останется независимой платформой в Oracle Data Cloud и будет предоставлять измерения, данные и аналитику мировым брендам, включая Nestle, Procter & Gamble и Unilever, а также платформам с возможностями размещения рекламы, таким как ESPN, Facebook, NBCUniversal, Snapchat и YouTube. Корпоративная клиентская база компании Moat и интеллектуальный комплекс для анализа вовлеченности являются весомым дополнением к возможностям таргетирования и измерений в Oracle Data Cloud, считают в компании.

«Я рад пригласить генерального директора Иону Гудхарта (Jonah Goodhart) и всю команду Moat присоединиться к Oracle Data Cloud, — заявил Эрик Роза (Eric Roza), вице-президент и генеральный директор Oracle Data Cloud. — Направление бизнес-аналитики Moat, рост которого в прошлом году превысил 100%, предоставляет ценные данные о просматриваемости рекламы, сохранности бренда, трафике, генерируемом ботами, и рекламном креативе по более чем 600 платформам, брендам и клиентам рекламных агентств. Благодаря приобретению Moat Oracle Data Cloud теперь предлагает брендам и платформам полный набор решений для таргетирования и измерений, что позволит повысить результативность практически всех видов цифровых рекламных кампаний».

«Мы с большим энтузиазмом объединим возможности с Oracle Data Cloud, — заверил генеральный директор и соучредитель Moat Иона Гудхарт (Jonah Goodhart). — Поступившее от Oracle предложение работать вместе открыло для нас огромный потенциал совместного внедрения инноваций. Мы искренне верим в возможности кардинального улучшения маркетинга и сторителлинга, реализуемых брендами и рекламными платформами, благодаря повышению качества данных и аналитики».

В настоящее время Oracle изучает существующие планы развития продуктов Moat и будет уведомлять клиентов в соответствии со стандартными корпоративными политиками информирования о продуктах.