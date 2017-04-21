Российский средний и малый бизнес готов к цифровой трансформации

Почти 65% компаний среднего и малого бизнеса в России осознают необходимость цифровой трансформации. Такие данные приводятся в совместном исследовании корпорации Microsoft и Международной школы бизнеса Хальта о рынке СМБ в Центральной и Восточной Европе. В целом по Европе этот показатель составляет 50%, сообщили CNews в Microsoft.

Как отмечается, респонденты в России и Европе назвали три основных направления, необходимых для цифровой трансформации бизнеса: автоматизация бизнес-процессов (34% в России, 23% в Европе), использование предиктивной аналитики для развития бизнеса (29% в России, 20% в Европе), новые подходы к взаимодействию с клиентами (28% в России, 24% в Европе).

«Слой среднего бизнеса, особенно технологического, проявляет высокую инновационную активность. Он работает на пересечении актуальных технологических трендов, ключевым из которых является цифровизация. Следует отметить, что российские компании занимаются внедрением цифровых технологий не менее энергично, чем их европейские коллеги», — подчеркнул Дан Медовников, директор Института менеджмента инноваций ВШЭ.

Согласно опросу, средний и малый бизнес как в России, так и в Европе, считает одним из своих приоритетов предоставлять клиентам сервисы (68% в России и 64% в Европе) и продукты (43% в России, 42% в Европе) высокого качества. При этом российские компании уделяют больше внимания внедрению инноваций в бизнес-процессы (19% в России, 12% в Европе), а также корректной работе с данными клиентов и их сохранности (29% в России, 19% в Европе).

Исследование также выявило сложности, с которыми сталкиваются современные СМБ-компании. Российские предприниматели обозначили следующие негативные факторы: доход ниже ожидаемого (44%), турбулентность на рынке (26%), стресс (22%), конкуренция с крупными компаниями (18%). При этом камнем преткновения в борьбе за долю рынка респонденты называют недостаток современных технологий и инвестиций в них, которыми располагают крупные игроки (18%), рассказали в Microsoft.

«Сегодня компании ищут инструменты, которые помогут им развиваться, отстраиваться от конкурентов, создавать новые подходы к ведению бизнеса. Более 70% СМБ-компаний уверены, что ИТ обеспечивает гибкость, 85% согласны, что технологии позволяют экономить время на рутинных операциях и использовать его для решения стратегических задач, — указала Анна Кулашова, директор по работе с малыми и средними организациями и партнерами Microsoft в России. — Наша цель — сделать информационные технологии доступными для компаний любого размера. По нашим данным, 36% СМБ-компаний уже используют облачные сервисы Microsoft, а это значит, что им доступны инструменты продвинутой аналитики, машинного обучения и интернета вещей без капитальных инвестиций».