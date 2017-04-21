В «Северстали» назначен директор по информационным технологиям

Директором по информационным технологиям «Северсталь Менеджмент» и генеральным директором «Северсталь-инфоком» будет назначен Сергей Дунаев. В новой должности он будет отвечать за разработку и внедрение ИТ-стратегии компании, а также объединение всех объектов управления ИТ в единую систему, использующую мировые практики, сообщили CNews в «Северстали». Сергей Дунаев будет находиться в подчинении заместителя генерального директора по финансам и экономике «Северсталь Менеджмент» Алексея Куличенко.

Евгений Акимов, в данный момент исполняющий обязанности директора по информационным технологиям «Северсталь Менеджмент» и генерального директора «Северсталь-инфоком», продолжит руководить центром развития и сопровождения SAP «Северсталь Менеджмент».

«Рад возвращению Сергея. Считаю, что его лидерские качества, клиентоориентированность, а также опыт, полученный за последние годы работы, помогут нам вывести ИТ-функцию на новый уровень развития. Перед нами стоит большое количество задач по улучшению нашей работы с клиентами, росту вовлеченности и развитию команды в ИТ, реализации ИТ-проектов практически во всех бизнес-направлениях, — отметил Алексей Куличенко. — Желаю Сергею успехов в новой должности».

«За 2,5 года я познакомился с опытом построения ИТ-организаций крупнейших российских и международных корпораций. Рассчитываю на то, что применение этих знаний будет способствовать развитию информационных технологий в компании “Северсталь”. Работа ИТ-команды будет нацелена на создание дополнительных ценностей для бизнес-подразделений и укрепление партнерских взаимоотношений с ними», — прокомментировал свое назначение Сергей Дунаев.

По информации «Северстали», Сергей Дунаев окончил факультет «Управление в энергетике» Государственного Университета Управления. Работал в компаниях «Еврохим» и PricewaterhouseCoopers. Затем в течение 8 лет — до октября 2014 г. — работал в «Северстали», где последовательно занимал позиции менеджера по МСФО, руководителя направления «Финансы» проектного офиса ERP («Северсталь Ресурс»), руководителя проекта ЕЦО (ЦЕС), руководителя направления «Развертывание» проектного офиса ERP («Северсталь Российская сталь»), руководителя Центра развития и сопровождения SAP. С октября 2014 г. по настоящее время работает в компании SAP, где руководит командой партнеров по сервисам и поддержке, отвечающих за взаимодействие со стратегическими заказчиками на рынке СНГ — компаниями «Газпром», «Лукойл», «Северсталь», «Сбербанк», «Металлоинвест», НЛМК, «Самрук» и другими.