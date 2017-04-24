В Yota назначен новый директор макрорегиона «Москва»

Yota объявила о том, что Александр Семенов назначен директором Московского макрорегиона компании. Он будет заниматься развитием мобильного оператора в федеральном регионе, повышением уровня лояльности к бренду и разработкой новых проектов.

«Александр Семенов работает в Yota два года. За это время, он зарекомендовал себя как ответственный сотрудник, нацеленный на продуктивную работу в команде. Назначение на должность директора Московского макрорегиона стало логичным продолжением его карьеры», - сказал генеральный директор компании Yota Владимир Добрынин.

Александр Семенов родился в 1979 году в городе Екатеринбург. В 2003 году прослушал курсы психологии и управления персоналом в Берлине. Позже окончил Уральский Государственный Педагогический Университет, факультет иностранных языков, специализация «Лингвист-переводчик».

В 2010 году начал карьеру в компании «Мегафон» в должности руководителя направления корпоративных продаж Уральского филиала. В 2011 году продолжил освоение телеком-рынка в качестве директора по корпоративному бизнесу Тюменского филиал в компании «Вымпелком». Позже стал руководителем направления продаж в массовом и корпоративном сегменте (В2С, В2В) компании «Ростелеком».

В Yota Александр Семенов перешел в июне 2015 года. Сначала - на позицию директора макрорегиона «Урал», а позже стал директором Северо-Западного макрорегиона.

С апреля 2017 года Александр Семенов занимает должность директора макрорегиона «Москва». По его словам, развитие столичного региона имеет свою специфику, требует особого подхода в ведении бизнеса и незамедлительной реакции на изменения на рынке.