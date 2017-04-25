CyberPower Systems поставила ИБП для «Почты России»

Компания CyberPower Systems Inc., мировой поставщик профессиональных решений по управлению электропитанием, выполнила поставку ИБП CyberPower в российское государственное предприятие — «Почта России» в рамках проекта тиражирования Единой автоматизированной системы отделений почтовой связи (ЕАС ОПС). Об этом CNews сообщили в CyberPower.

ИБП Cyber Power BU850E мощностью 850 ВА включён в комплект оборудования, составляющего автоматизированное рабочее место (АРМ), которыми будут укомплектованы 42 тыс. почтовых отделений. Это новый шаг в масштабной модернизации сети отделений почтовой связи, по итогам которого они будут объединены в единую информационную систему.

Приняв участие в тендере, проведенном «Почтой России», компания CyberPower Systems предложила решение, в полной мере соответствующее требованиям заказчика к срокам поставки, стоимости, качеству и функциональным возможностям поставляемого оборудования. Линейно-интерактивный источник бесперебойного питания BU850E имеет корпус из огнеупорного пластика, возможность холодного старта и автоматическое включение после подачи электропитания.

Важным требованием со стороны заказчика являлось настраиваемое звуковое оповещение, предупреждающее о переходе ИБП в режим питания от батареи, отметили в CyberPower. Четыре розетки с фильтрацией помех и питанием от батарей позволяют обеспечить электроэнергией монитор, рабочий ПК, печатающее устройство и сканнер штрих-кодов, которые являются компонентами автоматизированного рабочего места, соответствующего требованиям ЕАС ОПС.