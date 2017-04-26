Lenovo назначила нового вице-президента по России, СНГ и странам Восточной Европы

Lenovo объявила, что Глеб Мишин, вице-президент Lenovo в России, СНГ и странах Восточной Европы, с середины мая 2017 года решил оставить свою должность в компании, для реализации новых карьерных возможностей. Сергей Плаксин заменит Глеба в должности, начиная с текущего момента.

За время работы в Lenovo Глеб обеспечил стабильный рост компании в Восточной Европе. Под его руководством компания Lenovo достигла и сохраняет лидерство на рынке ПК в России на протяжении 5 лет, добилась существенных результатов во всех сегментах бизнеса. Он руководил успешным запуском смартфонов и планшетов Lenovo в регионе, в результате чего, компания вошла в тройку лидеров в России и Казахстане в этих категориях, а на рынке Украины заняла первое место. Глеб Мишин также сыграл ключевую роль в интеграции бизнеса IBM x86 в регионе. Мы благодарим Глеба за его личную преданность и большой вклад в компанию, желаем ему всего наилучшего в будущем.

Сергей Плаксин присоединился к команде Lenovo в марте 2017 года, имея за спиной более чем 20-летний стаж работы в ИТ-индустрии в Центральной и Восточной Европе, России и странах СНГ. Сергей имеет большой опыт в развитии новых рынков, создании организационной структуры бизнеса и процессов управления, в также развитии локальных партнерских каналов продаж и отношений с ключевыми клиентами. До прихода в Lenovo он занимал руководящие должности в HP.