Delta Electronics обозначила три ключевых направления развития бизнеса

Компания Delta Electronics, производитель импульсных источников и решений по бесперебойному питанию, объявила о проведении организационных изменений в компании. Согласно решению совета директоров и корпоративной стратегии развития бизнеса по брендам и решениям, основными направлениями развития Delta станут силовая электроника, автоматизация и инфраструктура. Изменения вступят в силу со 2 мая 2017 г. При этом развитием решений, целевых рынков и существующих линеек продуктов в рамках новой структуры управления бизнесом будут заниматься девять подразделений, сообщили CNews в Delta Electronics.

Президент и исполнительный директор Delta Джонсон Ли (Johnson Lee) покинет свой пост в связи с личным карьерным планом. 3 июля его должность займет Саймон Чан (Simon Chang), который в настоящее время является старшим вице-президентом Delta и руководителем подразделения промышленной автоматизации.

Председатель совета директоров Delta Electronics Янсей Хай (Yancey Hai) заявил: «Организационные перестановки в компании Delta связаны с необходимостью реагировать на быстрый рост наших глобальных рынков и необходимостью повышать темпы роста бизнеса компании. Мы ожидаем, что эти изменения позволят Delta еще эффективнее предоставлять решения и услуги в соответствии с потребностями клиентов и расширят перспективы для бизнеса. Три новых направления развития помогут нам лучше понимать изменения на рынке, а наши подразделения, работающие по этим направлениям, смогут взаимодействовать друг с другом».

Джонсон Ли был назначен президентом и исполнительным директором Delta Electronics, Inc. в 2012 г. В его обязанности входила разработка глобальных целей и стратегий для бизнес-подразделений, а также руководство развитием региональных продаж. «Ли покинул занимаемые должности в соответствии с личным карьерным планом. Мы очень благодарны ему за его труд на благо компании и желаем ему успехов в будущем», — прокомментировал кадровые изменения Янсей Хай.

Саймон Чан пришел в Delta в 1981 г. на должность инженера по разработке продукции. На своем карьерном пути занимал должности руководителя инженерной группы, руководителя отдела материально-технического снабжения, директора и руководителя подразделения промышленной автоматизации. В настоящее время является старшим вице-президентом и руководителем подразделения промышленной автоматизации в Delta Electronics. «Саймон Чан хорошо знаком с бизнесом Delta, тенденциями рынка и внутренней деятельностью компании. Мы считаем, что под его руководством бизнес Delta станет еще более прибыльным», — добавил Янсей Хай.

В целом, по информации компании, новая организационная структура Delta Electronics со 2 мая 2017 г. будет выглядеть следующим образом:

Направление Подразделение Силовая электроника Решения для электромобилей (Electric Vehicle Solutions BG, EVSBG) Встроенные силовые решения (Embedded Power Solutions BG, EPSBG) Коммерческие силовые решения (Merchant Power Solutions BG, MPBG) Компоненты (Components BG, CPBG) Вентиляторы и решения для терморегулирования (Fans & Thermal Management BG, FMBG) Автоматизация Промышленная автоматизация (Industrial Automation BG, IABG) Автоматизация зданий (Building Automation BG, BABG) Инфраструктура Решения на основе информационно-коммуникационных технологий (Information & Communication Technology Infrastructure Solutions BG, ICTBG) Решения для энергетической инфраструктуры (Energy Infrastructure Solutions BG, EISBG)