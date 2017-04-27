Delta Electronics обозначила три ключевых направления развития бизнеса
Компания Delta Electronics, производитель импульсных источников и решений по бесперебойному питанию, объявила о проведении организационных изменений в компании. Согласно решению совета директоров и корпоративной стратегии развития бизнеса по брендам и решениям, основными направлениями развития Delta станут силовая электроника, автоматизация и инфраструктура. Изменения вступят в силу со 2 мая 2017 г. При этом развитием решений, целевых рынков и существующих линеек продуктов в рамках новой структуры управления бизнесом будут заниматься девять подразделений, сообщили CNews в Delta Electronics.
Президент и исполнительный директор Delta Джонсон Ли (Johnson Lee) покинет свой пост в связи с личным карьерным планом. 3 июля его должность займет Саймон Чан (Simon Chang), который в настоящее время является старшим вице-президентом Delta и руководителем подразделения промышленной автоматизации.
Председатель совета директоров Delta Electronics Янсей Хай (Yancey Hai) заявил: «Организационные перестановки в компании Delta связаны с необходимостью реагировать на быстрый рост наших глобальных рынков и необходимостью повышать темпы роста бизнеса компании. Мы ожидаем, что эти изменения позволят Delta еще эффективнее предоставлять решения и услуги в соответствии с потребностями клиентов и расширят перспективы для бизнеса. Три новых направления развития помогут нам лучше понимать изменения на рынке, а наши подразделения, работающие по этим направлениям, смогут взаимодействовать друг с другом».
Джонсон Ли был назначен президентом и исполнительным директором Delta Electronics, Inc. в 2012 г. В его обязанности входила разработка глобальных целей и стратегий для бизнес-подразделений, а также руководство развитием региональных продаж. «Ли покинул занимаемые должности в соответствии с личным карьерным планом. Мы очень благодарны ему за его труд на благо компании и желаем ему успехов в будущем», — прокомментировал кадровые изменения Янсей Хай.
Саймон Чан пришел в Delta в 1981 г. на должность инженера по разработке продукции. На своем карьерном пути занимал должности руководителя инженерной группы, руководителя отдела материально-технического снабжения, директора и руководителя подразделения промышленной автоматизации. В настоящее время является старшим вице-президентом и руководителем подразделения промышленной автоматизации в Delta Electronics. «Саймон Чан хорошо знаком с бизнесом Delta, тенденциями рынка и внутренней деятельностью компании. Мы считаем, что под его руководством бизнес Delta станет еще более прибыльным», — добавил Янсей Хай.
В целом, по информации компании, новая организационная структура Delta Electronics со 2 мая 2017 г. будет выглядеть следующим образом:
|Направление
|Подразделение
|Силовая электроника
|Решения для электромобилей (Electric Vehicle Solutions BG, EVSBG)
|Встроенные силовые решения (Embedded Power Solutions BG, EPSBG)
|Коммерческие силовые решения (Merchant Power Solutions BG, MPBG)
|Компоненты (Components BG, CPBG)
|Вентиляторы и решения для терморегулирования (Fans & Thermal Management BG, FMBG)
|Автоматизация
|Промышленная автоматизация (Industrial Automation BG, IABG)
|Автоматизация зданий (Building Automation BG, BABG)
|Инфраструктура
|Решения на основе информационно-коммуникационных технологий (Information & Communication Technology Infrastructure Solutions BG, ICTBG)
|Решения для энергетической инфраструктуры (Energy Infrastructure Solutions BG, EISBG)
Источник: Delta Electronics