«Евросеть» назначила нового вице-президента по маркетингу

«Евросеть» объявила о назначении Анастасии Горячевой на должность вице-президента по маркетингу. Как рассказали CNews в компании, Анастасия Горячева будет отвечать за стратегический и операционный маркетинг, развитие бренда и усиление позиций компании «Евросеть» на рынке. Приоритетными целями станут увеличение доли рынка, повышение узнаваемости компании, расширение ассортимента товаров и внедрение новых услуг для клиентов.

Анастасия имеет более 10 лет успешного опыта работы в сфере маркетинга и явлется сильной фигурой на рынке. До прихода в «Евросеть» Анастасия Горячева занимала должность директора по маркетингу Центрального универсального магазина (ЦУМ). Ранее Анастасия работала операционным директором по маркетингу российской торговой сети по продаже бытовой техники и электроники М.Видео.

Анастасия Горячева, вице-президент по маркетингу компании «Евросеть», отметила: «Евросеть — компания с 20-летней историей, отличной динамикой и большим потенциалом. Для десятков миллионов людей компания стала привычной частью их повседневной жизни. И сейчас современные реалии в ритейле сфокусированы не только на продаже конкретного товара, а на удовлетворении всех потребительских нужд: от банальных пост-сервисов до получения финансовых услуг в сфере личного потребления. Магазины «Евросети» стали многофункциональной кассой, где клиент может воспользоваться широким спектром услуг: купить авиабилет, погасить кредит, перевести деньги, оплатить ЖКХ, штраф ГИБДД и прочее. Я верю, что именно за такой моделью бизнеса будущее».

В «Евросети» уверены, что назначение на должность вице-президента по маркетингу успешного специалиста с богатым опытом окажет сильное влияние и укрепит позиции компании.