Андрей Баронов и Питер Маккей стали соуправляющими директорами Veeam

Компания Veeam Software, поставщик инновационных решений для обеспечения доступности данных в корпоративном сегменте (Availability for the Always-On Enterprise), объявила о том, что исполнительный директор Питер Маккей (Peter McKay), а также соучредитель, член совета директоров и технический директор Андрей Баронов были назначены на должности соуправляющих директоров. Нынешний генеральный директор Уильям Ларджент (William H. Largent) займет роль председателя комитета по финансам и компенсациям (Chairman of the Finance & Compensation Committees), а сооснователь Veeam Ратмир Тимашев останется на той же позиции, сообщили CNews в Veeam.

Ожидается, что эти преобразования придадут компании дополнительные силы, чтобы продолжить активное расширение в корпоративном и облачном сегментах, а также обеспечат рост на рынках Америки и в Тихоокеанском регионе. Кроме того, Veeam сохраняет верность своей цели — стать компанией с выручкой в $1 млрд к 2019 г.

В роли соуправляющих директоров Андрей Баронов и Питер Маккей сосредоточатся на основных задачах и в качестве членов совета директоров, наряду с Уильямом Ларджентом и Ратмиром Тимашевым, будут отвечать за оптимизацию потенциала и дальнейший рост компании.

Так, в роли соуправляющего директора Андрей Баронов также продолжит выполнять обязанности технического директора и будет контролировать процесс исследований и разработок Veeam, стратегию на рынке и продуктовый менеджмент для дальнейшего расширения рынка компании.

Питер Маккей возглавит деятельность Veeam по выходу на новые рынки, будет отвечать за финансовые и HR-вопросы, а также вместе с Андреем Бароновым в качестве соуправляющего директора обеспечит будущий рост компании.

В роли председателя комитета по финансам и компенсациям Уильям Ларджент будет контролировать все аспекты управления компанией, налоговую систему и инвестиции, а также проводить внутренний аудит компании.