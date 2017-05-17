Оборот «Логики бизнеса» достиг 1,8 млрд руб.

Компания «Логика бизнеса» (входит в ГК «АйТи»), специализирующаяся на разработке и внедрении решений для управления корпоративным контентом (ECM), объявила о том, что по итогам работы в 2016 финансовом году (апрель 2016 г. — апрель 2017 г.) ее оборот достиг 1,8 млрд руб. Четвертый год подряд оборот растет примерно на 30% по отношению к предыдущему финансовому году, сообщили CNews в «Логике бизнеса».

Структура оборота компании выглядит следующим образом: услуги по внедрению своих решений и консалтинг в области ECM — 67%; продажа лицензий вендоров (IBM, Abbyy, Alfresco/«МСВСфера Инфооборот») — 18%; продажа собственных лицензий — 15%. Всего в 2016 финансовом году компания реализовала 65 проектов по созданию различных ECM-систем. При этом ряд новых проектов выполнили партнеры, количество которых по итогам года выросло на 30%.

Новые направления

В компании открыт Центр ретроконверсии и сканирования, который оказывает услуги по переводу бумажных архивов организаций в электронный вид. Центр выполняет работу по потоковому преобразованию в электронный вид всех типов архивных документов: организационно-распорядительной и кадровой документации, конструкторских и технологических документов, проектно-сметной и приемо-сдаточной документации, а также библиотечных каталогов и типографских изданий.

В компании создана новая практика ЕСМ-консалтинга. Она оказывает услуги в рамках всего жизненного цикла ECM: от разработки стратегии в области ECM и подготовки к внедрению выбранного ECM-решения до оценки эффективности.

Разработка ПО для ECM

Выпущено новое решение «Логика ЮЗ ЭДО», предназначенное для автоматизации юридически значимого электронного документооборота. Решение построено на СПО и автоматизирует процессы обмена между контрагентами электронными документами, подписанными электронной подписью.

Вышла новая версия системы «Логика СЭД 3.6» на платформе IBM Notes/Domino, в которой реализовано 94 новых функциональных возможностей и внесено 53 исправления. В новой версии создан механизм сравнения документа в графическом и текстовом форматах с помощью «движка» Abbyy ScanDifFinder (SDK).

Для системы «Логика СЭД» на платформе JBoss реализован новый подход к формированию стоимости системы электронного документооборота (СЭД), построенной на свободном программном обеспечении. Минимальный пакет поставки включает пользовательские лицензии (ограничение — до 100 рабочих мест), а также пакет техподдержки «Стандарт» на 3 месяца. Таким образом, минимальная стоимость системы (с ограничениями по числу рабочих мест и функциональности) составит менее 100 тыс. руб., если внедрение и дальнейшая поддержка решения будет проводиться заказчиком самостоятельно.

Система «Логика СЭД» на платформе Alfresco/«МСВСфера Инфооборот» в течение года получила несколько минорных обновлений, на конец апреля намечен выпуск версии 2.0, которая переведена на версию 5.1 базовой платформы Alfresco/«МСВСфера Инфооборот» и содержит 16 улучшений пользовательского функционала и 29 изменений функционала настройки и администрирования системы, делающих работу в СЭД еще более удобной и гибкой.

Решения из линейки «Логика ЕСМ» внесены в Единый реестр российского ПО.

«Основные причины востребованности наших решений — ощутимый бизнес-эффект от внедрения, быстрая окупаемость вложений в ЕСМ и цифровая трансформация организации в целом, — прокомментировал итоги финансового года генеральный директор «Логики бизнеса» Виктор Вайнштейн. — По нашим оценкам, российский рынок ECM продолжит расти в 2017 году за счет реализации проектов в области юридически значимого электронного документооборота, импортозамещения в ЕСМ и перехода на СПО».