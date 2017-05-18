В 2016 году клиенты Сбербанка совершили безналичных покупок на 5,8 трлн рублей

Сбербанк объявил о том, что в 2016 г. клиенты совершили покупок на 5,8 трлн рублей, оплачивая их в эквайринговой сети Сбербанка (офлайн и онлайн). Прирост за год составил 40%. Доля безналичного оборота в Сбербанке (с учетом p2p-переводов, но без учета переводов между своими счетами) составила 53%, прирост за год – 9%.

Увеличение безналичного оборота обеспечили усилия Сбербанка по наращиванию сети торгового и интернет-эквайринга, развитию бесконтактной технологии, внедрение технологических новинок, которые позволяют производить оплату гаджетами, расширение сотрудничества с платежными системами и обновление продуктового предложения.

В частности, парк pos-терминалов Сбербанка превысил 1,1 млн устройств, они установлены почти в 756 торгово-сервисных предприятиях (по состоянию на 1 апреля 2017 года). Прирост обоих показателей за год составил 42% и 28% соответственно. На данный момент более 70% pos-терминалов Сбербанка позволяют расплатиться быстро и безопасно в одно касание с помощью банковской карты или смартфона по технологии Apple Pay и Samsung Pay. До конца 2017 года 100% pos-терминалов Сбербанка будут работать по бесконтактной технологии.

Пул интернет-магазинов, находящихся на эквайринговом обслуживании Сбербанка, превысил 12 тысяч площадок. За год этот показатель увеличен в 3,5 раза. Наиболее популярен выставления счета по ссылке – позволяет продавцу выставить покупателю счет, предоставив ссылку на платежную страницу. Этим сервисом пользуются 7 тысяч партнеров Сбербанка. За 2016 год Сбербанк обеспечил 115 миллионов покупок в интернет-магазинах.

Более 1 млн клиентов Сбербанка привязали свои карты к Apple Pay и Samsung Pay и совершили с их помощью 13 млн транзакций, из них 5.8 млн – проведено в крупных городах (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и т.д.), 6,2 млн – на остальной территории России, в том числе в небольших городах и населенных пунктах. Apple Pay стартовал в России в октябре 2016 года.

Сбербанк запустил оплату Touch ID в мобильных приложениях партнеров. В апреле 2017 года Сбербанк стал первым российским банком, получившим сертификацию Apple. Это позволило встроить функцию оплаты с помощью Apple Pay в мобильных приложениях эквайринговых партнеров банка. Для совершения покупки конечному пользователю достаточно коснуться пальцем Touch ID, не вводя платежную информацию. За месяц Сбербанк реализовал этот сервис в приложениях 20 российских компаний, в том числе Аэрофлот, Уральские Авиалинии, Anywayanyday.com, biglion.ru, Утконос и др.

Портфель активных дебетовых карт Сбербанка составляет 91,2 млн карт, прирост за год 9,2% (на 1.05.17). Весной Сбербанк перевел эмиссию всех классических дебетовых карт на бесконтактную технологию. Сбербанк приступит к эмиссии бесконтактных карт МИР в августе 2017 года. К концу 2017 года все новые карты Сбербанка, кроме карт моментальной выдачи и электронных (Visa Electron, Maestro, Maestro Социальная), станут бесконтактными. Более 9 млн карт Сбербанка оснащены бесконтактной технологией оплаты. Сбербанк не взимает дополнительную плату с клиентов за обеспечение бесконтактной технологии. Портфель карт МИР Сбербанка составляет более 2,7 млн карт.

Сбербанк предложил карты с индивидуальным дизайном небольшим компаниям. В 2016 году Сбербанк сделал доступным сервис «индивидуальный дизайн» по картам для зарплатных клиентов численностью менее 250 человек. Ранее им могли воспользоваться компании, в которых занято не менее 1000 человек. Сбербанк обеспечил более 0,5 млн человек зарплатными картами с индивидуальным дизайном компании-работодателя.

«Глобальная задача Сбербанка – максимально уйти от наличных денег, т.к. это позволяет обеспечивать клиентов удобным, быстрым, современным и безопасным сервисом. Сейчас для решения этой задачи мы фокусируемся, в первую очередь, на развитии бесконтактной технологии, обеспечивая инфраструктуру и улучшая продуктовое предложение по картам. Бесконтактные технологии, которые реализует Сбербанк, требуют минимум усилий клиентов для совершения покупки, и становятся предметом ежедневного использования клиентов», – отметила старший управляющий директор блока «Розничный бизнес» Сбербанка Светлана Кирсанова.